Šiaulių bankas išleido 50 mln. eurų obligacijų emisiją

AB Šiaulių bankas tarptautinėse finansų rinkose sėkmingai papildė 50 mln. eurų nominalia verte 2021 m. išleistą 4 metų trukmės emisiją, už kurią mokamos 1,047 proc. metinės palūkanos. Iki papildymo šios emisijos dydis siekė 160 mln. eurų, dabar - 210 mln. eurų. Investuotojų paklausa obligacijų pasiūlą viršijo 2,3 karto.



„Sėkmingai užbaigėme trečiąjį, tikėtina, paskutinįjį, emisijos platinimo procesą. Džiugu, kad ne tik esami investuotojai didino savo turimas pozicijas, bet taip pat sulaukėme naujų institucinių ir profesionalių investuotojų. Tiek ankstesni, tiek ir šis obligacijų platinimas pasižymėjo dideliu populiarumu tarp rinkos dalyvių, dėl šios priežasties vis labiau jaučiame augantį mažmeninių investuotojų poreikį įsigyti Banko obligacijų. Sieksime, kad ateinanti Banko obligacijų emisija butų skirta būtent šiam investuotojų segmentui.“ - sakė Tomas Varenbergas, Šiaulių banko investicijų valdymo tarnybos vadovas.

Obligacijos išleistos su tikslu vykdyti būsimus banko priežiūros institucijų nustatytus minimalius nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimus (angl. minimum requirement for own funds and eligible liabilities – MREL requirements).

Papildomos obligacijos išplatintos su 6,7 proc. pajamingumu iki išpirkimo. Obligacijos bus išperkamos 2025 m. spalio 7 d.

Obligacijos išleistos pagal AB Šiaulių banko 250 mln. vidutinės trukmės ne nuosavybės vertybinių popierių 2021 m. rugsėjo 22 d. programą, jos bus listinguojamos AB Nasdaq Vilnius skolos vertybinių popierių sąraše. Šiaulių bankui Moody‘s yra suteikęs ilgalaikių indėlių reitingą Baa1 su stabilia perspektyva.

