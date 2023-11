L’ASPQ honore 6 personnes et organismes qui contribuent de façon exceptionnelle à la santé durable des Québécois·es

MONTRÉAL, 17 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) a eu le plaisir de dévoiler les récipiendaires de quatre prix Distinction Santé durable, du prix Jean-Pierre Bélanger et du prix Jean Rochon lors d’une cérémonie tenue à Montréal le jeudi 16 novembre et animée par Thomas Bastien, Directeur Général de l’ASPQ. Ces prix sont décernés annuellement à des personnalités et organismes d’univers différents par l’ASPQ afin de souligner leur apport exceptionnel au soutien de la prévention et de la santé durable du Québec.

Cette année, l’ASPQ a été heureuse de décerner ces prix à Renée Ouimet, la municipalité de Fassett, l’organisme communautaire Cactus Montréal, le média Unpointcinq, Malek Batal et la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac (CQCT).

« Cette année encore, l'ensemble de l'équipe de l'ASPQ a le privilège de célébrer des personnalités et des organisations qui jouent un rôle essentiel pour la protection et la valorisation de la santé des Québécois et des Québécoises. Toutes nos félicitations aux lauréat.es de 2023 ! En cette grande occasion, je tiens également à exprimer toute notre gratitude envers nos précédents lauréats, dont la présence aujourd'hui honore et enrichit cette célébration », souligne Thomas Bastien, Directeur Général de l’ASPQ.

Prix Jean-Pierre Bélanger - Renée Ouimet

Renée Ouimet est Directrice du Mouvement Santé mentale Québec, un regroupement d’organismes communautaires dont l’objectif est de créer, développer et renforcer la santé mentale de la population québécoise.

Psychothérapeute de formation, elle a plus de trente-cinq ans d’expérience dans le développement et la mise en œuvre de projets de promotion/prévention et d’éducation en santé.

Son implication dans l’avancement des pratiques et des idées reçues en santé lui a permis d’apporter son expertise notamment dans ces organismes : Centre de santé des femmes de Montréal, Département de médecine de l’Université de Montréal, Direction de la santé publique de Montréal, Relais-femmes et enfin pour le Mouvement Santé mentale Québec.

Renée a également participé à de nombreux conseils d’administration tels que celui de l’Institut national de la santé du Québec, celui du Réseau Qualaxia, et celui de la Table des regroupements provinciaux des organismes communautaires et bénévoles. En 2022, elle a aussi fait reconnaître officiellement par l’Assemblée nationale du Québec la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, célébrée le 13 mars annuellement.

L’ASPQ tient ainsi à souligner l’engagement et le travail de cette grande défenseuse de la santé mentale et son implication à l’amélioration du bien-être de la population québécoise.

Distinction Santé durable volet municipal – Municipalité de Fassett

La municipalité de Fassett est la première municipalité Québécoise à avoir adopté une résolution pionnière en faveur d’un milieu de travail inclusif et bienveillant à l’égard du poids, en date du 2 août 2023.

L’adoption de cette résolution est une première action concrète pour prévenir la grossophobie en milieu de travail. En plus d’avoir un impact sur le milieu de vie, le bien-être de la communauté et des employés, l’engagement de la municipalité contribue à faire évoluer les normes sociales ainsi que l’inclusion.

Par son exemple, elle invite d’autres municipalités québécoises à emboiter le pas dans cette direction. Notons que depuis le mois d’août, une quinzaine de municipalités québécoises ont également emboité le pas à la municipalité de Fassett.

L’ASPQ souhaite saluer cette initiative qui participe à mettre en place un milieu de vie bienveillant et sécuritaire et à prévenir les situations de harcèlement dans la communauté.

Distinction Santé durable volet communautaire – Cactus Montréal pour son projet Checkpoint

Cactus Montréal est un organisme communautaire, actif depuis 30 ans dans le centre-ville de Montréal, qui intervient auprès des personnes utilisatrices de drogues, des travailleuses et travailleurs du sexe ainsi que des personnes transgenres, afin de favoriser leur santé, leur mieux-être et leur inclusion dans la société. Elle œuvre de ce fait pour la réduction des méfaits, et la prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS).

Checkpoint est le premier service officiel d'analyse de substances au Québec. Mis en place à l’été 2021, le projet a pour objectif d’en savoir plus sur la composition des substances que les personnes utilisatrices souhaitent consommer afin de dépister les produits contaminés par des substances indésirables et potentiellement létales, à leur insu.

Totalement légal, gratuit et confidentiel, ce service invite les personnes consommatrices, au-delà des tests sur les substances, à venir chercher des conseils et de l’accompagnement pour réduire les risques associés à leur consommation.

Avec l’ampleur de la crise des surdoses au Québec et les cas nombreux de contamination des drogues, l’ASPQ récompense cet organisme communautaire pour ses actions de prévention, de soutien, d’accompagnement des personnes consommatrices de substances et de réduction des méfaits; notamment par son projet Checkpoint.

Distinction santé durable volet communications – Unpointcinq, le média de l’action climatique au Québec

Le média Unpointcinq, à nature non lucrative, démystifie les questions autour des changements climatiques et informe avec originalité sur les pistes d’actions, concrètes et accessibles à toutes et tous, sur le sujet au Québec.

Les changements climatiques représentent la principale menace à la santé du 21ème siècle. Grâce à Unpointcinq, des personnes et des organisations qui passent à l’action, à leur niveau, pour s’adapter à cette nouvelle réalité, sont mis en avant aux yeux de toutes et tous pour inspirer d’autres gestes et mesures.

Il bénéficie notamment du soutien et du partenariat d’Ouranos, un consortium de scientifiques du Québec qui travaille sur la question d’adaptation aux changements climatiques. Il est également associé à un projet de recherche universitaire en marketing social et psychologie environnementale grâce auquel leurs articles et vidéos sont régulièrement testés.

L’ASPQ récompense ce média pour son travail de vulgarisation sur le sujet, incitant l’action climatique au niveau global au Québec. Leur conviction ? Ce n’est pas parce qu’on DOIT parler de climat qu’on ne peut pas aussi détendre l’atmosphère. L’objectif est d’inciter le passage à l’action climatique.

Distinction Santé durable volet recherche – Malek Batal

Malek Batal est professeur de nutrition publique au Département de nutrition de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal (UdeM). Il est également titulaire de la Chaire de recherche du Canada (niveau 1) sur les inégalités en nutrition et santé, membre de la Société royale du Canada et de l'Académie canadienne des sciences de la santé et membre de l’Initiative Une seule santé de l’Université de Montréal.

Il a obtenu son baccalauréat en nutrition humaine et diététique à l’Université américaine de Beyrouth et sa maitrise en sciences des aliments à la même université. Il a ensuite fait des études doctorales en nutrition humaine à l’Université McGill.

C’est un chercheur engagé dans l'importance de la sécurité alimentaire et du respect des cultures alimentaires des différentes populations et de leur lien avec la santé des individus, notamment pour les communautés autochtones au Canada.

L’ASPQ tient ainsi à souligner l’engagement inépuisable de Malek Batal auprès de différents projets et organisations pour développer et transmettre des connaissances qui contribuent à sensibiliser aux inégalités sociales et à la santé durable.

Prix Jean Rochon - Coalition québécoise pour le contrôle du tabac pour la victoire interdisant les saveurs dans les produits du vapotage

La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac fait la promotion, auprès des gouvernements québécois et canadien, de mesures législatives pour réduire le tabagisme. Depuis 1996, elle lutte inlassablement au nom de la santé publique contre une industrie des plus féroces.

Après de multiples interventions menées en concertation avec ses partenaires pour démontrer la contribution des saveurs de produits de vapotage dans la dépendance à la nicotine et l’initiation au tabagisme, elle a pu célébrer la publication finale du règlement qui vise à protéger les jeunes contre le vapotage nicotinique le 2 août 2023. Ce règlement est en vigueur depuis le 31 octobre 2023. L’ampleur du lobby de l’industrie contre cette mesure était telle qu’elle se poursuit encore aujourd’hui, ce qui rend la mobilisation d’autant plus remarquable.

L’ASPQ célèbre cette victoire et l’action menée par la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. Elle salue aussi l’audace et la clairvoyance du gouvernement dans ce dossier, car le règlement contribuera à réduire la banalisation de la dépendance à la nicotine qui peut être développée par le vapotage. En 2022, plus du quart (26,9%) des élèves du secondaire ont affirmé avoir vapoté.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyen.nes et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. Elle soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

Contact :

Véra Ferret, Responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec

Cellulaire : 450-626-8879 — Courriel : vferret@aspq.org