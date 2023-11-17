Floship 获选加入香港科学园 精英企业计划，彰显其创新能力和发展潜力

香港, Nov. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的循环供应链解决方案供应商 Floship 今日欣然宣布其获选加入香港科技园 (Hong Kong Science and Technology Park, HKSTP) 的精英企业计划 (Elite Programme)。此次获选进一步巩固了 Floship 在供应链软件行业中的领先地位，大力提高其成为全球领军企业的潜力。

继过去一年Floship快速发展一系列高智能科技取得了显着的成果，并获选加入精英企业计划，对於Floship来说是一个重大里程碑，成功跻身香港最具创新力的知名公司行列。其中更包括 与物流巨头 FedEx 的策略性商业合作 ， 与美国科技公司 Zonos 成为开创性合作夥伴 ，以及 被列入北美洲的The Leading 100 List 获得荣誉认可 。

Joshua Tsui，Floship 的行政总裁表示道：「入选 HKSTP 精英企业计划是莫大的殊荣，这正值我们发展过程中一个极为重要的时刻。我们很高兴能成为领先的物流科技公司，并跻身香港最具前瞻性和创新性的企业行列。Floship 的愿景是打造市场上最全面的综合物流软件，获得精英企业计划和 HKSTP的支援，协助我们向成为全球供应链管理首选软件的目标，迈进一大步。」

HKSTP 精英企业计划是一项为期 3 年的里程碑式独家资助计划，旨在协助具有强劲增长潜力的科技企业将业务扩展至香港境外地区，以成为独角兽企业。作为精英企业计划中的一员，Floship 将能使用 HKSTP 世界一流的设备丶软件和实验室设施，并获得专家指南丶支援和资金。

为展示其创新技术，Floship 於 11 月 7 日参加香港最大的科技创新平台，香港科学园开放日。在此活动中，Floship 有机会向 100 多位企业领导和投资者展示其尖端解决方案。此外，Floship 将在 HKSTP 的连接数码会员计划下的流动与物流解决方案目录中展示其循环物流解决方案。

关于 Floship

Floship 提供的全球循环供应链生态系统解决方案，涵盖了全球供应链的所有方面，确保电商企业的运营工作量最小化，允许企业主专注于通过灵活投资推动增长，同时做到放心无忧。如需了解更多信息，请访问 www.floship.com 或在 LinkedIn 上关注我们。