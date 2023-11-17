Floship 獲選加入香港科學園 精英企業計劃，彰顯其創新能力和發展潛力

香港, Nov. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的循環供應鏈解決方案供應商 Floship 今日欣然宣布其獲選加入香港科技園 (Hong Kong Science and Technology Park, HKSTP) 的精英企業計劃 (Elite Programme)。此次獲選進一步鞏固了 Floship 在供應鏈軟件行業中的領先地位，大力提高其成為全球領軍企業的潛力。

繼過去一年Floship快速發展一系列高智能科技取得了顯著的成果，並獲選加入精英企業計劃，對於Floship來說是一個重大里程碑，成功躋身香港最具創新力的知名公司行列。其中更包括 與物流巨頭 FedEx 的策略性商業合作 ， 與美國科技公司 Zonos 成為開創性合作夥伴 ，以及 被列入北美洲的The Leading 100 List 獲得榮譽認可。

Joshua Tsui，Floship 的行政總裁表示道：「入選 HKSTP 精英企業計劃是莫大的殊榮，這正值我們發展過程中一個極為重要的時刻。我們很高興能成為領先的物流科技公司，並躋身香港最具前瞻性和創新性的企業行列。Floship 的願景是打造市場上最全面的綜合物流軟件，獲得精英企業計劃和 HKSTP的支援，協助我們向成為全球供應鏈管理首選軟件的目標，邁進一大步。」

HKSTP 精英企業計劃是一項為期 3 年的里程碑式獨家資助計劃，旨在協助具有強勁增長潛力的科技企業將業務擴展至香港境外地區，以成為獨角獸企業。作為精英企業計劃中的一員，Floship 將能使用 HKSTP 世界一流的設備、軟件和實驗室設施，並獲得專家指南、支援和資金。

為展示其創新技術，Floship 於 11 月 7 日參加香港最大的科技創新平台，香港科學園開放日。在此活動中，Floship 有機會向 100 多位企業領導和投資者展示其尖端解決方案。此外，Floship 將在 HKSTP 的連接數碼會員計劃下的流動與物流解決方案目錄中展示其循環物流解決方案。

關於 Floship

Floship 提供的全球物流循環供應鏈生態系統解決方案，全面涵蓋全球供應鏈各個方面，務求讓電子商業工作量最小，使企業主能夠擁有投資靈活性，專注於驅動性增長，同時做到放心無虞。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.floship.com 或在 LinkedIn 上關注我們。