Rogers active le service 5G pour sa clientèle dans toutes les stations de métro de la TTC

Déploiement de la 5G de Rogers dans les tunnels du prolongement du métro vers Vaughan



Début d’un projet de construction pluriannuel du réseau 5G dans tous les tunnels restants

Le réseau de Rogers a traité avec succès un nombre record de 411 téraoctets de données depuis le lancement

TORONTO, 17 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui qu’elle a activé le service 5G pour sa clientèle dans toutes les stations restantes du réseau de métro de la TTC, ainsi que dans le tunnel du prolongement du métro vers Vaughan entre les stations Sheppard West et Vaughan Metropolitan Centre. Rogers offre également un accès plus fiable au 911 pour l’ensemble des usagers et usagères à ces nouveaux endroits.

« Je suis très heureux que notre équipe ait procédé à la modernisation de l’ancien réseau bien avant la date prévue, a déclaré Ron McKenzie, chef de la direction de la Technologie et de l’Information. Nous passons maintenant à la prochaine phase critique du projet, qui consiste à élargir la couverture de la 5G afin de connecter les 36 kilomètres de voie restants. »

Depuis le lancement du réseau 5G de Rogers dans le métro de la TTC en août, les clients et clientes de Rogers ont utilisé plus de 411 téraoctets de données dans le métro. C’est l’équivalent de plus de 99 000 visionnements en ligne du film Barbie ou de 62 000 matchs des Maple Leafs de Toronto. L’utilisation de données est la plus élevée aux stations Bloor-Yonge, Queen’s Park et Wellesley et dans les tunnels entre les stations St. George et St. Patrick.

En avril, Rogers a fait l’acquisition du réseau cellulaire du métro de la TTC auprès de BAI Canada. L’entreprise s’est engagée à investir des centaines de millions de dollars pour le déploiement du service 5G et un accès plus fiable au service d’urgence 911 dans les 75 stations de métro et dans tous les tunnels. En août, Rogers a lancé la 5G dans les zones les plus achalandées du métro de la TTC pour sa clientèle, et a activé le service 5G pour l’ensemble des usagers et usagères en octobre.

Jusqu’au 31 décembre, les usagers et usagères de la TTC peuvent profiter de cinq passages gratuits en payant au moyen d’une carte de crédit de Rogers depuis leur portefeuille mobile. Pour en savoir plus, consultez rogersbank.com/fr/TTC.





Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/662f59ff-a0eb-4fc7-a423-df8709c38b7f/fr