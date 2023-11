Stingray lance 18 nouvelles chaînes aux États-Unis sur Samsung TV Plus

MONTRÉAL, 17 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, est heureux d’annoncer le lancement de 18 nouvelles chaînes sur Samsung TV Plus. Entièrement gratuit et soutenu par la publicité, ce service de Samsung diffuse en continu des contenus télévisuels et vidéos à la demande (AVOD). Ces chaînes sont rendues accessibles dès maintenant aux propriétaires d’appareils connectés de Samsung (téléviseurs, téléphones Galaxy, moniteurs et réfrigérateurs Family Hub) partout aux États-Unis.

Les nouvelles chaînes audio de Samsung TV Plus couvrent un vaste éventail de genres et de styles musicaux. Hot Country, Remember the 80’s, Nothin’ but 90’s, Flashback 70’s, Smooth Jazz, Easy Listening, The Spa, Today’s K-Pop, Today’s Latin Pop, Romance Latino, Classic Rock, Hip Hop and Greatest Hits… il y en a pour tous les goûts. L’étendue de cette sélection de chaînes témoigne de l’engagement de Stingray à procurer une expérience musicale riche et diversifiée qui saura plaire à son public varié.

Stingray lance également des chaînes vidéo sur Samsung TV Plus. Offertes sous forme de chaînes gratuites soutenues par la publicité et de collections accessibles à la demande, elles permettent au public de faire son choix parmi une sélection de vidéos très variée.

Stingray Holidayscapes transforme chaque foyer en un havre de paix festif, rendant les célébrations mémorables avec des décors thématiques parfaitement adaptés, le tout bercé par une musique entraînante spécifique à la saison.

ZenLIFE by Stingray favorise le mieux-être au quotidien avec ses méditations guidées, ses sonorités apaisantes et sa musique facile d’écoute parfaitement zen.



Qello Concerts by Stingray présente des films-concerts mémorables en version intégrale et des documentaires captivants mettant en vedette des artistes dont le grand public raffole.



Stingray DJAZZ propose une virée dans l’univers du jazz avec ses documentaires passionnants et ses concerts filmés dans les clubs et les festivals internationaux les plus en vue.



Stingray Classica regroupe le meilleur de la musique classique avec sa sélection de concerts, d’opéras et de ballets filmés sur les plus grandes scènes du monde entier.



« Nous sommes emballés de faire équipe avec Samsung TV Plus, un chef de file des services gratuits soutenus par la publicité dont les contenus de divertissement de premier rang jouissent d’un rayonnement mondial extraordinaire. Cette nouvelle collaboration offrira une nouvelle vitrine à notre portefeuille diversifié de chaînes audio et vidéo », a déclaré Jim Riley, président de la division américaine de Stingray. « Elle souligne l’attrait indéniable de nos expériences musicales de qualité et nous permettra d’accroître considérablement notre portée auprès des millions de personnes qui utilisent Samsung TV Plus aux États-Unis. »

Ce partenariat avec Samsung TV Plus réitère l’engagement de Stingray à élargir son empreinte et à proposer son contenu musical de qualité inégalée à un public toujours plus vaste.

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 20 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.