Blackford et contextflow annoncent un partenariat commercial pour proposer aux professionnels de santé un logiciel complet de détection par tomodensitométrie thoracique

ÉDIMBOURG, Écosse, 17 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blackford, fournisseur avant-gardiste de plateformes et de solutions basées sur l'IA, et contextflow ont annoncé aujourd'hui un partenariat commercial visant à proposer aux professionnels de santé la solution ADVANCE Chest CT, propriété de contextflow.



Dans le cadre de cette collaboration, la technologie innovante de contextflow sera intégrée à la plateforme d'IA professionnelle et sophistiquée de Blackford. Blackford offre aux professionnels de santé l'accès à une vaste gamme d'applications médicales de l'Intelligence Artificielle avec le but d'accroître l'efficacité clinique et d'améliorer les résultats chez les patients. En intégrant la technologie avancée de détection de contextflow à sa plateforme, Blackford pourra offrir aux prestataires de santé un outil performant pour la détection de la pneumopathie interstitielle, des maladies pulmonaires obstructives chroniques et du cancer du poumon sur les scans thoraciques.

« Le but de Blackford est l'amélioration de la vie des patients et des populations en général - fournir aux prestataires de santé du monde entier des applications sur mesure de l'IA nous permet de contribuer à l'amélioration de la sélection des thérapies et à l'optimisation des traitements », a déclaré Ben Panter, PDG de Blackford. « Nous sommes ravis de nous associer à contextflow et d'ajouter à notre gamme de solutions basées sur l'IA leurs outils sophistiqués pour la détection des maladies pulmonaires, la quantification et le suivi de la progression de la maladie. »

ADVANCE Chest CT, la technologie de contextflow et bénéficiaire des marquages CE et UKCA, offre aux radiologues un support complet de détection assistée par ordinateur pour les patients atteints de cancer du poumon, de pneumopathie interstitielle ou d'une maladie pulmonaire obstructive chronique. Le logiciel détecte, affiche et quantifie les nodules et les modèles des maladies pulmonaires afin d'améliorer la rapidité et la qualité des rapports de radiologie. Il a été démontré que sa nouvelle fonction de notation de la malignité permet non seulement de détecter plus rapidement le cancer du poumon, mais également de réduire les faux résultats positifs et les faux résultats négatifs (*Adams, Scott J et al., JACR Septembre 2022).

Ainsi que l'explique Marcel Wassink, directeur commercial de contextflow, « Pour une mise en œuvre réussie des programmes de dépistage du cancer du poumon, nous aurons besoin de l'aide de l'IA, qui contribuera à une détection plus précoce et à la gestion des charges de travail. Nous comprenons que le cancer du poumon n'est qu'un des nombreux résultats pertinents au bien-être des patients. C'est pourquoi nous sommes fiers d'offrir un outil complet de tomodensitométrie thoracique qui, au-delà du cancer, détectera également la pneumopathie interstitielle, les maladies pulmonaires obstructives chroniques, et très bientôt, l'embolie pulmonaire secondaire. Notre collaboration avec Blackford accélérera l'adoption de cette IA indispensable, augmentant ainsi son accessibilité pour les radiologues et les patients. »

À propos de Blackford

Blackford est un pionnier dans le domaine de l'IA en radiologie, avec à son actif plus de dix ans de partenariats avec des hôpitaux de premier plan et des prestataires de technologies révolutionnaires. Nous nous positionnons comme un partenaire stratégique en IA, donnant l'accès à la communauté médicale à une plateforme de base éprouvée, à des services personnalisés et à une gamme de plus de 100 applications dans le but d'aider les professionnels de santé à valoriser l'IA et à améliorer les résultats chez leurs patients.

Notre collaboration et notre récente acquisition sans lien de dépendance par Bayer garantissent à nos clients et partenaires le soutien et la sécurité à long terme nécessaires à la réussite de leurs stratégies en matière d'intelligence artificielle.

Pour en savoir plus sur l'approche sur mesure proposée par Blackford en matière de solutions d'IA, rendez-vous sur www.blackfordanalysis.com , et suivez-nous sur X et LinkedIn .

À propos de contextflow

contextflow est une entité issue de l'Université de Médecine de Vienne (MUW) et du projet de recherche européen KHRESMOI, soutenu par l'Université technique de Vienne (TU). Fondée par une équipe d'experts en Intelligence Artificielle et en ingénierie en juillet 2016, la société a pour but la mise sur le marché de techniques d'apprentissage automatique de pointe, pour améliorer, par exemple, la détection de l'emphysème ou la segmentation des poumons . Son logiciel de détection assistée par ordinateur, ADVANCE Chest CT, bénéficie du marquage CE et est disponible pour une utilisation clinique en Europe dans le cadre du nouveau réglement relatif aux dispositifs médicaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur contextflow.com .

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Nick Cole, Vice-président Marketing de Blackford, e-mail: nick.cole@blackfordanalysis.com

Tél. : +44 7812164790