Le Musée canadien de la nature annonce les lauréats des prix Inspiration Nature 2023

OTTAWA, 17 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Musée canadien de la nature a dévoilé lors d’un gala jeudi soir les lauréats des Prix Inspiration nature de 2023. Depuis diz ans déjà, ces distinctions prestigieuses mettent en valeur les acteurs du changement : individus, entreprises, organisations. Ces acteurs incarnent le leadership, l’innovation et la durabilité lorsqu’il s’agit de tisser des liens indéfectibles entre les Canadiens et notre monde naturel.



Parmi les étoiles de 2023, brille un jeune Yukonais, fervent défenseur des bourdons indigènes. Un leader de la Colombie-Britannique affronte vaillamment les espèces envahissantes. Du Québec, une entreprise pionnière redéfinit l’emballage durable pour les pharmacies. À Toronto, un groupe de bénévoles passionnés assainit les ravins urbains. Et du Manitoba, un naturaliste consacré illumine les esprits sur la biodiversité, en se focalisant sur les chouettes.

Parmi les lauréats de 2023 :

Gail Wallin, animatrice et éducatrice basée à Williams Lake, en Colombie-Britannique, pour son leadership dans la mobilisation face aux espèces envahissantes ;

Evan Howells, un adolescent de Whitehorse, au Yukon, pour son plaidoyer et ses recherches sur l'importance des abeilles indigènes au Yukon ;

L'organisme Don't Mess with the Don !, pour ses programmes d'assainissement, de restauration et d'animation de la Vallée de la rivière Don et des ravins de Toronto ;

L'école élémentaire Pierre Elliott Trudeau de Gatineau, au Québec, pour son programme de garderie en plein air et en immersion dans la nature ;

Natural Assets Initiative, de Victoria, en Colombie-Britannique, pour son approche créative qui aide les municipalités à quantifier la valeur de la nature pour leurs communautés ;

EcoloPharm de Chambly, au Québec, pour sa conception innovante et sa distribution d'emballages pharmaceutiques respectueux de l'environnement ;

James Duncan, zoologiste de Balmoral, au Manitoba, qui s'est consacré pendant des décennies à la recherche et à la sensibilisation du public sur les hiboux et l'importance de la biodiversité.



Les prix de 2023 ont couvert sept catégories : les jeunes (17 ans et moins), les adultes, les organismes sans but lucratif (petits et moyens), les organismes sans but lucratif (grands), les entreprises durables, les programmes d’action communautaire et le prix d’honneur.

« Une décennie de Prix Inspiration Nature révèle une mosaïque d’initiatives, toutes plus inspirantes les unes que les autres », affirme avec conviction Danika Goosney, Présidente directrice-générale du Musée canadien de la nature. « Les Canadiens déploient des efforts remarquables pour préserver la santé de notre monde naturel. Les lauréats de ces prix tracent des chemins tangibles vers un avenir durable, cruciaux en ces temps marqués par des défis écologiques pressants, allant de la perte alarmante de biodiversité au changement climatique inquiétant. »

Regardez les vidéos sur les lauréats des Prix Inspiration Nature 2023 sur nature.ca/prix.



Un jury a choisi les gagnants, après avoir réduit les candidatures à quelques finalistes. Chaque lauréat se voit attribuer 5 000 $, une somme qu’ils peuvent soit généreusement redistribuer à un programme axé sur la nature, soit réinvestir dans leur propre projet ou initiative.

Les Prix Inspiration Nature 2023 ont bénéficié du soutien de partenaires médiatiques prestigieux, notamment The Globe and Mail et le Walrus. Les catégories de prix ont été appuyées par des institutions de renom : l’Agence spatiale canadienne pour la catégorie adulte, Savoir polaire Canada pour la catégorie Action communautaire, Ontario Power Generation pour les Petites et moyennes organisations sans but lucratif, et Meta pour la catégorie Entreprise durable. BDO Canada LLP s’est distingué en tant que parrain principal de la soirée de gala, tandis que Dunrobin Distilleries a brillé en parrainant le cocktail.

Lauréats des prix Inspiration nature 2023 :

Catégorie Jeunes (17 ans et moins en date du 31 décembre 2022) — Evan Howells, Whitehorse (Yukon)

Evan, par ses recherches rigoureuses et ses campagnes de sensibilisation, joue un rôle crucial dans la lutte contre les menaces pesant sur les bourdons indigènes du Yukon. Ses études comparatives sur les habitudes alimentaires des bourdons indigènes et des abeilles domestiques ont gagné l’attention du gouvernement et du grand public. Avec persuasion, il a incité les autorités à semer des jardins et installer des boîtes à fleurs, créant ainsi des havres pour ces précieux pollinisateurs indigènes.

Catégorie adulte — Gail Wallin, Williams Lake (Colombie-Britannique)

Gail, animatrice et éducatrice professionnelle, porte en elle une passion ardente pour la création de partenariats dédiés à la protection des habitats naturels. Sa dévotion inébranlable a été le moteur de la création du Conseil des espèces envahissantes de la Colombie-Britannique. Cette organisation, la plus vaste du Canada dans son combat contre les espèces envahissantes, déploie des programmes novateurs pour les jeunes, les communautés autochtones et les gouvernements locaux.

Prix d’honneur — James Duncan, Balmoral (Manitoba)

Avec plus de trente ans de dévouement, James illumine l’importance de la biodiversité dans ses rôles de directeur de la conservation, auteur, professeur, mentor et chercheur spécialisé dans les hiboux. Il a fondé le programme Discover Owls, une initiative éducative pour sensibiliser les jeunes à la conservation. Ses présentations, ses ouvrages et ses activités de sensibilisation ont marqué les esprits de près de 30 000 enfants et adultes.

Catégorie Organismes sans but lucratif (petits et moyens) — Natural Assets Initiative, Victoria (Colombie-Britannique)

L’approche avant-gardiste de ce groupe en matière de gestion des actifs naturels a profité à plus de 100 communautés. Sa méthode permet aux gouvernements locaux et aux organismes de reconnaître, d’évaluer et de comptabiliser la nature comme un actif concret, par exemple en valorisant les forêts ou les zones humides d’une communauté. Cette démarche contribue à l’élaboration de communautés où la nature est un pilier fondamental de la planification urbaine.

Catégorie Organismes sans but lucratif (grands) — École élémentaire Pierre-Elliott-Trudeau, Gatineau (Québec)

L’éducation ludique en extérieur est l’essence même du programme d’immersion dans la nature innovant de cette école. Chaque jour, tout au long de l’année, les enfants y passent cinq heures en communion avec la nature, franchissant des étapes clés de leur développement et de leur apprentissage. Cette immersion favorise non seulement le développement social et émotionnel des élèves, mais contribue aussi à leur santé et à leur bien-être général.

Catégorie Action communautaire — Don’t Mess with the Don!, Toronto (Ontario)

Ce groupe local se consacre avec ardeur au nettoyage et à la gestion de la Vallée de la rivière Don et des ravins de la ville. Grâce à l’effort de milliers de bénévoles, plus de cent tonnes métriques de déchets et de plantes envahissantes ont été éliminées. Le groupe initie des activités variées pour rapprocher les citadins de la nature, allant de la réhabilitation de sentiers à la plantation d’arbres. Ces initiatives relient les résidents de Toronto aux multiples bienfaits de la nature environnante.

Catégorie Entreprise durable — EcoloPharm, Chambly (Québec)

Ce fabricant canadien, fier détenteur de la certification B-Corp, se distingue comme un leader dans la création et la distribution d’emballages pharmaceutiques écoresponsables. Il intègre des critères environnementaux rigoureux à l’ensemble de ses processus et produits, qui englobent plusieurs marques reconnues. Les efforts d’EcoloPharm portent leurs fruits : l’entreprise collabore avec plus de 3 200 pharmacies, contribuant activement à la réduction de l’impact des déchets et des plastiques dans leurs opérations.

