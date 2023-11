Novotech 发布关于传染病临床试验的白皮书，披露全球已启动 7,000 多例试验

波士顿, Nov. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, 运营能力覆盖全球的领先亚太区生物技术合同研究组织 (CRO),今天发布了 2023 年全球临床试验环境白皮书,重点关注传染病。



Novotech 研究分析师团队每月免费提供此类专家报告。此举有助于促进临床试验行业知识的发展进步。

《传染病 - 全球临床试验环境 (2018~2023)》白皮书提供了对全球临床试验现状的全面评估。为新兴治疗趋势提供了宝贵的见解,这些趋势包括开发有效的解决方案,如疫苗、诊断和新型生物疗法,以应对未来的病原挑战。

白皮书指出:“在全球社会努力应对不断变化的传染病现状的同时,快速且具有适应性的临床试验设计对于推动突破性疗法的研发至关重要,这些疗法可能有效应对这些不断变化的健康威胁。”

另外还指出,自 2018 年以来,已有近 7,000 例由行业发起的与传染病相关的临床试验,详细信息如下:

这些试验中,亚太地区占比 46% (超过 3,000 例试验)。

欧洲和北美的试验占额相等(各近 1,300 例试验),各占 20%。

世界其他地区 (ROW) 进行的临床试验占总数的 14%(超过 900 例试验)。



白皮书进一步得出结论:“这种全球范围内的试验分布表明,医药行业正致力于以多元化、宏观规模应对传染病,目标是推进医学知识的发展并改善公共卫生。”

经 Novotech 团队收集和分析的数据为以下研究领域提供深入的见解:

病毒感染 在试验中占主导地位 (57%)。试验对冠状病毒、艾滋病毒 (HIV)、肝炎、流感、疱疹、呼吸道合胞病毒 (RSV)、寨卡病毒和埃博拉病毒均进行了研究。此关注点反映了全球对抗已知和新出现的全球病毒威胁(如冠状病毒的突变变体)的决心。

在试验中占主导地位 (57%)。试验对冠状病毒、艾滋病毒 (HIV)、肝炎、流感、疱疹、呼吸道合胞病毒 (RSV)、寨卡病毒和埃博拉病毒均进行了研究。此关注点反映了全球对抗已知和新出现的全球病毒威胁(如冠状病毒的突变变体)的决心。 细菌感染 试验占所有研究的 23%,主因是抗生素耐药性。研究人员和公司优先考虑了新的抗生素、治疗方法和疫苗。此类临床研究包括了各种革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌感染,从常见的如奈瑟菌、金黄色葡萄球菌和大肠杆菌,到多重耐药菌株。

试验占所有研究的 23%,主因是抗生素耐药性。研究人员和公司优先考虑了新的抗生素、治疗方法和疫苗。此类临床研究包括了各种革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌感染,从常见的如奈瑟菌、金黄色葡萄球菌和大肠杆菌,到多重耐药菌株。 真菌感染 (如真菌病、念珠菌病和曲霉病),尽管在这一时期内所占比例较低,为 4%,但仍进行了大量的临床研究。真菌感染已经得到了更多关注,因为其在免疫功能低下的患者中的发病率较高,且在有效控制这类感染方面面临着挑战。

(如真菌病、念珠菌病和曲霉病),尽管在这一时期内所占比例较低,为 4%,但仍进行了大量的临床研究。真菌感染已经得到了更多关注,因为其在免疫功能低下的患者中的发病率较高,且在有效控制这类感染方面面临着挑战。 其他传染病(占 16%),包括原生动物感染,针对引起高发病率的各种病原体,尤其是在资源有限的地区。

Novotech 在全球 25 个地区拥有 3,000 多名员工,设有 34 个办公地点,包括美国、大中华区、韩国、澳大利亚、新西兰和欧洲。

该 CRO 在美国和欧洲为生物技术公司提供一套独特且无与伦比的早期到后期服务,以亚太地区为基础,公司在这里因提供高质量的快速临床试验而享有盛誉。

Novotech 因其在行业内的领先贡献而备受赞誉,曾荣获多项殊荣,其中包括 2023 年 CRO 领导奖 (CRO Leadership Award 2023)和 2022 和 2023 年亚太地区细胞与基因治疗临床试验卓越奖 (Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2022 and 2023)。此外,自 2006 年以来,该公司每年均荣获 亚太地区年度合同研究组织公司奖 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。在过去的三年里,Novotech 签署了 50 份牵头单位合作伙伴协议,充分体现了其致力于开展合作的决心。

