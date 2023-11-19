Novotech 發布關於傳染病臨床試驗的白皮書，披露全球已啟動 7,000 多例試驗

波士頓, Nov. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, 營運能力覆蓋全球的領先亞太區生物技術受託研究機構 (CRO)，今天發布了 2023 年全球臨床試驗環境白皮書，聚焦傳染病。



Novotech 研究分析師團隊每月免費提供此類專家報吿。此舉有助於促進臨床試驗行業知識的發展進步。

《傳染病 - 全球臨床試驗環境 (2018~2023)》白皮書提供了對全球臨床試驗現狀的全面評估。為新興治療趨勢提供了寶貴的見解，這些趨勢包括開發有效的解決方案，如疫苗、診斷和新型生物療法，以應對未來的病原挑戰。

白皮書指出：「在全球社會努力應對不斷變化的傳染病現狀的同時，快速且具有適應性的臨床試驗設計對於推動突破性療法的研發至關重要，這些療法可能有效應對這些不斷變化的健康威脅。」

另外還指出，自 2018 年以來，已有近 7,000 例由行業發起的與傳染病相關的臨床試驗，詳細資訊如下：

這些試驗中，亞太地區佔比 46% （超過 3,000 例試驗）。

歐洲和北美的試驗佔比相等（各近 1,300 例試驗），各 20%。

世界其他地區 (ROW) 進行的臨床試驗佔總數的 14%（超過 900 例試驗）。



白皮書進一步得出結論：「這種全球範圍內的試驗分布表明，醫藥行業正致力於以多元化、宏觀規模應對傳染病，目標是推進醫學知識的發展並改善公共衞生。」

經 Novotech 團隊收集和分析的數據為以下研究領域提供深入的見解：

病毒感染 在試驗中佔主導地位 (57%)。試驗對冠狀病毒、愛滋病毒 (HIV)、肝炎、流感、疱疹、呼吸道合胞病毒 (RSV)、寨卡病毒和伊波拉病毒均進行了研究。此關注點反映了全球對抗已知和新出現的全球病毒威脅（如冠狀病毒的突變變體）的決心。

在試驗中佔主導地位 (57%)。試驗對冠狀病毒、愛滋病毒 (HIV)、肝炎、流感、疱疹、呼吸道合胞病毒 (RSV)、寨卡病毒和伊波拉病毒均進行了研究。此關注點反映了全球對抗已知和新出現的全球病毒威脅（如冠狀病毒的突變變體）的決心。 細菌感染 試驗佔所有研究的 23%，主因是抗生素耐藥性。研究人員和公司優先考慮了新的抗生素、治療方法和疫苗。此類臨床研究包括了各種革蘭氏陽性和革蘭氏陰性細菌感染，從常見的如奈瑟菌、金黃色葡萄球菌和大腸桿菌，到多重耐藥菌株。

試驗佔所有研究的 23%，主因是抗生素耐藥性。研究人員和公司優先考慮了新的抗生素、治療方法和疫苗。此類臨床研究包括了各種革蘭氏陽性和革蘭氏陰性細菌感染，從常見的如奈瑟菌、金黃色葡萄球菌和大腸桿菌，到多重耐藥菌株。 真菌感染 （如真菌病、念珠菌病和麴黴病），儘管在這一時期內所佔比例較低，為 4%，但仍進行了大量的臨床研究。真菌感染已經得到了更多關注，因為其在免疫功能低下的患者中的發病率較高，且在有效控制這類感染方面面臨着挑戰。

（如真菌病、念珠菌病和麴黴病），儘管在這一時期內所佔比例較低，為 4%，但仍進行了大量的臨床研究。真菌感染已經得到了更多關注，因為其在免疫功能低下的患者中的發病率較高，且在有效控制這類感染方面面臨着挑戰。 其他傳染病（占 16%），包括原生動物感染，針對引起高發病率的各種病原體，尤其是在資源有限的地區。

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Novotech 擁有 3,000 多名員工，在 25 個地區設有 34 處辦公地點，遍布美國、大中華、韓國、澳洲、新西蘭、歐洲。

該 CRO 為生物科技公司提供一套獨特且無與倫比的早期到後期服務，業務覆蓋美國和歐洲，聚焦於亞太地區並在該地區以高質量快速臨床試驗而享有盛譽。

Novotech 因其業界領先的貢獻而備受讚譽，曾榮膺眾多享有盛譽的獎項，例如 2023 年 CRO 領導力獎 (CRO Leadership Award 2023)、2022 和 2023 亞太區細胞與基因治療臨床試驗卓越獎 (Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2022 and 2023)此外，自 2006 年以來，該公司每年均榮獲亞太區受託研究機構公司年度大獎 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。過去三年，Novotech 簽署了 50 項牽頭研究中心合作伙伴 (Leading Site Partnership) 協議，充分體現其致力於開展合作。

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該公司已成為一間擁有實驗室、一期設施、藥物開發諮詢服務和監管專門處理業務的臨床 CRO。其擁有逾 5,000 個臨床項目的經驗，包括 I 期至 IV 期臨床試驗和生物等效性研究。Novotech 在全球擁有 3,000 多名員工，設有 34 處辦公地點。

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