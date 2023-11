都市の未来を改善するためのデータ、接続性、持続可能性に焦点を当てるスマートシティ EXPO ドーハ 2023 (Smart City Expo Doha 2023)

スペイン・バルセロナ発 , Nov. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- カタールの首都で、11月29日~30日、第3回目の地域有数の都市イノベーションイベントが開催される。 「データの世界:人々をつなぎ、生活を高める (A World of Data: Connecting People, Elevating Lives", Smart City Expo Doha)」をモットーに、スマートシティ EXPO ドーハ (SCE ドーハ (SCE Doha)) は、持続可能な都市開発と、よりスマートで住みやすい都市を構築する際のデータの重要性に関する議論を主導していく。 カタール通信情報技術省 (Ministry of Communications and Information Technology、MCIT) が主催するSCEドーハは、スマートシティ世界博覧会会議 (Smart City Expo World Congress) とフィラ・バルセロナ・インターナショナル (Fira Barcelona International) のイベントであり、同イベントには70人を超える講演者、100ヵ国を超える代表、40の企業や団体が参加し、アル・ビッダ公園 (Al-Bidda Park) のカタール国際園芸博覧会内 (International Horticulture Exhibition of Qatar) で開催される。



スマートシティ EXPO ドーハ 2023の目玉は、70名を超える専門家が参加するカンファレンスであり、参加者にはコロンビア大学コミュニティ奨学生でアーバンAI (Urban AI) 創設者兼最高経営責任者のレニー・カミングス (Renee Cummings)、エストニア政府最高データ責任者であるオット・フェルスバーグ (Ott Velsberg)、オランダの戦略アドバイザー兼国際スマートシティ大使のフランス=アントン・フェルマスト (Frans-Anton Vermast) などが名を連ね、グリーン都市環境、デジタルガバナンス、コグニティブシティ、住みやすい場所という4つの主要テーマについてビジョンを共有する。

40の企業、パートナー、スポンサーが、会議とネットワーキングスペースの両方で、都市イノベーションの分野における新製品とソリューションを発表し、参加企業と訪問者との間の商業関係、専門的なつながり、ビジネスチャンスを促進する。

スマートシティ EXPO ドーハは、フィラ・デ・バルセロナが毎年開催するスマートシティと都市ソリューションに関する世界有数の展示会であり、昨年11月に第13回目を開催したスマートシティ世界博覧会会議の国際化戦略の一環である。 この方針に沿って、2023年にアルゼンチン、ブラジル、コロンビア、米国、メキシコ、中国で海外版が開催された。

報道担当者向け問い合わせ先:

サルバドール・ビルルビナ (Salvador Bilurbina)

Eメール:sbilurbina@firabarcelona.com

電話:+34628162674