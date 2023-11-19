2023年多哈智慧城市博览会将聚焦数据、连接性和可持续性，以期促进城市未来发展

西班牙巴塞罗那, Nov. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 卡塔尔首都将于11月29日和30日举办该地区领先的城市创新盛会，至此已是第三届。 在格言“数据世界：连接你我，改善生活”（A World of Data: Connecting People, Elevating Lives）的指引下，多哈智慧城市博览会（SCE Doha）将主持开展一场大讨论活动，针对可持续城市发展以及数据对于构建更智能、更宜居城市的重要性展开对话。 作为智慧城市博览会世界大会的组成部分，多哈智慧城市博览会由卡塔尔通信和信息技术部组织，并由巴塞罗那国际会展中心呈现。本届博览会将与在Al-Bidda公园举办的卡塔尔世界园艺博览会同期举行，届时将迎来70多位演讲者、100多位国家代表以及40家公司和组织。



2023年多哈智慧城市博览会将以一场会议为焦点，会议将有70多位专家出席，包括Renée Cummings（Urban AI创始人兼首席执行官、哥伦比亚大学社区学者）、Ott Velsberg（爱沙尼亚政府首席数据官）、Frans-Anton Vermast（荷兰战略顾问兼国际智慧城市大使）。他们将针对绿色城市环境、数字化治理、认知城市和宜居地区这四大主题分享见解。

这40家公司、合作伙伴和赞助商将在大会期间和交流空间内展示各自在城市创新领域推出的新产品和解决方案，不仅能够促进商业关系，加强专业联系，还有助于在参会公司和来宾之间架设商务机遇的桥梁。

多哈智慧城市博览会隶属于智慧城市博览会世界大会的国际化战略，是一场专注于智慧城市和城市解决方案的世界领先级展会，由巴塞罗那会展中心每年组织举办，并于去年11月举办了第13届。 沿此趋势，阿根廷、巴西、哥伦比亚、美国、墨西哥和中国于2023年举办了海外版博览会。

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