Temenos 将与新加坡金融管理局 (MAS) 合作推进可持续金融

新加坡, Nov. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 新加坡金融科技节 – Temenos (SIX: TEMN) 今日宣布了一项与 Gprnt 的项目。Gprnt是由 新加坡金融管理局 (MAS) 推出 的一个全新的综合数字平台。双方将就技术解决方案进行合作，共同探索数据集成，并促进能够助力可持续金融未来发展的产品开发创新。

Temenos 是首个与 Gprnt 合作的核心银行软件供应商。Temenos 将在 2023 年新加坡金融科技节的 ESG 舞台上与 MAS 及合作伙伴一起讨论 Gprnt 将带来的潜在机会，以便更好地支持金融机构的资产负债表脱碳、ESG 风险管理和监管合规需求。

Gprnt 是 MAS 的 Project Greenprint 的成果，旨在解决金融部门和实体经济在收集和获取可信的气候和可持续性相关数据方面的需求。与 Temenos 的潜在产品联合开发用例包括增强的 KYC，即通过 Gprnt 平台从可验证的来源获取 ESG 数据，并直接提供给银行的客户引导服务。此外，还增强了数据分析，为银行的贷款发放系统流程纳入了额外的 ESG 指标，为正在进行的贷款设定了越来越多的可持续性嵌入要素的目标。

Temenos 首席技术和创新官 Tony Coleman 表示：“Temenos 已将 ESG 整合到其运营和产品中，为银行提供了帮助他们向低碳经济转型和实现 ESG 目标所需的技术。我们期待着支持 Gprnt，探索有助于调动资本、监督可持续发展承诺和衡量影响的机会。”

MAS 首席金融科技官 Sopnendu Mohanty 表示：“技术是金融机构克服绿色转型挑战并实现净零目标的关键推动者。Temenos 是开发银行平台的全球知名公司。我们很高兴他们加入 Gprnt，就各种倡议开展合作，助力满足金融部门对更好的可持续金融解决方案日益增长的需求。”

Temenos 的 SaaS 产品 Temenos Banking Cloud 可帮助银行减少能源使用，并最大限度地减少温室气体排放，与内部部署相比最高可降低 95%。Temenos 还继续提高其代码的效率，以便最大限度地减少对环境的影响，在 GoCodeGreen 验证的最新软件版本中提高了 32%。凭借业界首创的 Temenos 碳计算器 (Temenos Carbon Calculator)，Temenos 的客户可以从 Temenos Banking Cloud 的实际使用中获得有关二氧化碳排放量的见解。

此外，Temenos ESG 投资解决方案可帮助银行达到报告标准，同时提供允许客户根据自己的价值选择投资的产品。

Temenos 在全球指数和评级中名列前茅，包括 MSCI ESG 的 AAA 评级和道琼斯可持续发展指数的最高排名。Temenos 是唯一一家拥有经科学碳目标倡议 (SBTi) 验证的雄心勃勃的碳减排目标的银行科技公司。

关于 Temenos

Temenos (SIX: TEMN) 是全球领先的组合式银行业务开放平台，每天为全球超过 12 亿人创造机会。我们为 150 多个国家/地区的 3,000 家银行提供服务，其中既有最大的银行，也有新兴银行和社区银行，帮助他们推出新的银行服务，提供一流的客户体验。Temenos 开放平台帮助我们的绩优客户实现了资本回报率是行业平均值的三倍，成本收入比是行业平均值的一半。