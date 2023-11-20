Temenos 將與 MAS 合作推動可持續金融的發展

新加坡, Nov. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 新加坡金融科技節 - Temenos (SIX: TEMN) 於近日宣布與新加坡金融管理局 (MAS) 推出的全新整合數碼平台 Gprnt 合作，共同致力於技術解決方案，探索數據整合，並促進產品開發創新，以助力未來可持續金融的發展。

Temenos 是首家與 Gprnt 合作的核心銀行軟件供應商，將與 MAS 及合夥人一同在 2023 年新加坡金融科技節期間參與 ESG，探討 Gprnt 將為更好支援金融機構的資產負債表脫碳、ESG 風險管理和監管合規需求而開啟的潛在機遇。

Gprnt 是 MAS 計劃 Greenprint 的巔峰成果，旨在滿足金融領域和實體經濟在採集和存取值得信賴的與氣候及可持續性相關的數據方面的需求。與 Temenos 的潛在產品共同開發使用個案包括透過 Gprnt 平台從可驗證來源獲取 ESG 數據的增強型 KYC，此類使用個案可直接進給銀行的顧客引導。還包括擴增型數據分析，將額外的 ESG 指標納入銀行的貸款原始系統流程，為導管貸款設定目標，以為其遞增地嵌入可持續性元素。

Temenos 的技術總監和創新總監 Tony Coleman 表示：「Temenos 已將 ESG 整合到其營運和產品提供中，為銀行提供實現低碳經濟轉型和實現 ESG 目標所需的技術。我們期待支援 Gprnt，並探索將有助於動員資本、監察可持續性承諾並衡量影響的機遇。」

MAS 金融科技總監 Sopnendu Mohanty 表示：「技術是金融機構克服綠色轉型挑戰並實現淨零目標的關鍵推動者。Temenos 是發展銀行平台的全球知名品牌，我們很高興能夠邀請他們加入 Gprnt，共同制定行動計劃，以應對金融領域對更加可持續性金融解決方案日益增長的需求。」

Temenos Banking Cloud 是 Temenos 的軟件即服務 (SaaS) 產品，幫助銀行減少能源使用，並且相較於內部部署，Temenos Banking Cloud 能將溫室氣體排放減少達到 95％。Temenos 還不斷改進其代碼的效率，以減小其環境影響，最新軟件版本的效率提高了 32%，經由 GoCodeGreen 檢驗。行業首創的 Temenos Carbon Calculator 可以幫助 Temenos 的顧客透過對 Temenos Banking Cloud 的實際使用，獲得有關二氧化碳排放的見解。

此外，Temenos ESG Investing 解決方案幫助銀行達到報告標準，同時提供讓顧客基於其自身價值選擇投資的產品。

Temenos 名列全球指數和評級榜首，包括 MSCI ESG 的 AAA 評級和在 Dow Jones 可持續性指數中的頂級排名。Temenos 是唯一一家經基於科學的目標計劃 (SBTi) 檢驗的實現大幅減少碳排放目標的銀行技術公司。

關於 Temenos

Temenos (SIX: TEMN) 是全球領先的組合式銀行服務開放平台，每天為全球超過 12 億人口創造機遇。Temenos 為 150 多個國家的 3,000 多家銀行服務，服務對象涵蓋最大型的銀行、挑戰者銀行以及社區銀行，幫助他們構建全新的銀行服務和先進的顧客體驗。Temenos 開放平台幫助業績優異的顧客實現了三倍於行業平均水平的股本回報率和一半於行業平均水平的成本收入比。