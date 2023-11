Communiqué de presse du 20 novembre 2023

Connecter, Collaborer, Innover : le PSCC dévoile 'PSCC Connect', l’association des acteurs économiques de l’oncologie

Tous les acteurs économiques de l’oncologie sont invités à adhérer à PSCC Connect pour participer à la dynamique du biocluster et construire la communauté de référence dédiée à l’innovation en oncologie.

En 2023, l’adhésion est gratuite et impérative avant le 30 novembre pour pouvoir participer à la première Assemblée Générale de PSCC Connect le 20 décembre 2023

Le Paris Saclay Cancer Cluster (PSCC) marque un jalon significatif avec le lancement de PSCC Connect, une association loi 1901 créée pour réunir et favoriser la collaboration entre tous les acteurs engagés dans l'innovation dans le domaine du cancer.

Toute organisation au sein de l'écosystème souhaitant contribuer à l'innovation contre le cancer, quelle que soit sa taille et son activité, peut rejoindre PSCC Connect. Cela inclut les entreprises axées sur l'oncologie, des start-ups et biotechs aux groupes pharmaceutiques, les partenaires de l'innovation (CROs, entreprises de services et de technologie…), les institutions locales (collectivités, pôles de compétitivité, incubateurs, chambres de commerce, …) ainsi que les investisseurs en santé.

Eric Vivier, Président du PSCC, souligne l'importance de cette nouvelle étape pour le PSCC : « 2023 a été l'année de lancement opérationnel du PSCC. Nous aspirons à être une ressource directement utile pour l'écosystème. La création de PSCC Connect marque une étape importante pour rassembler largement la communauté de l'oncologie et dynamiser les échanges entre ses acteurs. »

PSCC Connect offre une plateforme unique en France et en Europe permettant de rassembler largement les acteurs économiques liés au PSCC, recueillir leurs visions, besoins scientifiques et attentes. Les objectifs incluent la promotion des initiatives du PSCC au sein de cet écosystème, la facilitation des interactions BtoB entre les membres et la contribution au développement du cluster. Les membres auront l'opportunité de collaborer au sein d'un réseau dynamique dédié à la recherche, au développement et à la mise en œuvre de solutions novatrices pour lutter contre le cancer.

Christian Deleuze, Président de PSCC Connect invite tous les acteurs de l'oncologie à se joindre à cette initiative prometteuse : « Rejoignez dès maintenant PSCC Connect et contribuez à la construction de ce qui deviendra une communauté unique, entièrement dédiée à l'innovation en oncologie, quelle que soit la technologie. En combinant nos forces et nos rêves, en croisant nos talents et nos expertises, en faisant de notre mieux pour collaborer et en apportant toute notre énergie, nous accélérerons l'innovation dans la lutte contre le cancer, au bénéfice des patients. »

L'adhésion à PSCC Connect est gratuite en 2023. À partir de 2024, des frais d'adhésion seront appliqués en fonction du type d'organisation et seront confirmés lors de la première Assemblée Générale prévue le 20 décembre 2023. Pour participer à cette étape fondatrice et opportunité de networking importante au sein de la communauté de l'oncologie, les demandes d’adhésion doivent être envoyées avant le 30 novembre 2023.

A propos du Paris Saclay Cancer Cluster (PSCC) :

Fondé en février 2022 par Gustave-Roussy, Sanofi, l'Inserm, l'Institut Polytechnique de Paris et l'Université Paris-Saclay, le Paris Saclay Cancer Cluster est le premier lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt "Biocluster" lancé par Emmanuel Macron dans le cadre de France 2030.

Le PSCC bénéficie du soutien de plus de 80 start-ups, biotechs et groupes pharmaceutiques et a d’ores et déjà été rejoint par UNICANCER, l'Institut Curie, l'AP-HP et Medicen.

La mission du Biocluster est d'orchestrer des interactions fortes entre chercheurs, associations de patients, professionnels de santé, start-ups, PME, Big Pharma et investisseurs au sein d'un écosystème dynamique, intégré et vertueux, ancré à Villejuif. Son objectif est d'accélérer le développement de nouveaux traitements contre le cancer, de dispositifs médicaux et de solutions diagnostiques en France. Le PSCC soutiendra des projets industriels à différents niveaux de maturité et facilitera la mise en relation de ces projets avec les experts, les plateformes et les ressources dont ils ont besoin.

D'envergure internationale, le PSCC vise à positionner la France parmi les leaders mondiaux de la transformation de la science en valeur pour les patients et la société dans son ensemble.

