Fortrea kündigt KI-gestützte Partnerschaft mit Medidata zur Erhöhung der Diversität in klinischen Studien an

DURHAM, North Carolina, Nov. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq: FTRE), ein weltweit führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO), hat heute eine Partnerschaft mit Medidata , einem Unternehmen von Dassault Systèmes und führenden Anbieter von Lösungen für klinische Studien in der Biowissenschaftsbranche, bekanntgegeben, im Rahmen derer Medidata AI Intelligent Trials genutzt werden soll, um den Zugang zu unterschiedlichen Patienten in den von Fortrea durchgeführten klinischen Studien zu verbessern.



Fortreas Nutzung von Medidata AI baut auf einer bestehenden Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen auf und erweitert Fortreas Einsatz von Medidata Rave EDC , einem fortschrittlichen, robusten und sicheren EDC-System für die Erfassung und Verwaltung von klinischen Prüfzentren, Patienten- und Labordaten. Fortrea wird die Funktionen von Medidata AI Intelligent Trials, einschließlich Daten zur Studiendurchführbarkeit und zur Diversität, nutzen, um aufstrebende und große biopharmazeutische Unternehmen sowie Medizinprodukte- und Diagnostikunternehmen dabei zu unterstützen, Rekrutierungsziele zu erreichen, die die von der jeweiligen Krankheit oder dem jeweiligen Zustand am stärksten betroffenen Bevölkerungsgruppen widerspiegeln.

„Die Daten- und Schnittstellenkapazitäten von Medidata werden unsere Fähigkeit verbessern, unterschiedliche Bevölkerungsgruppen nahtlos in den Prozess klinischer Studien einzubinden“, so Mark Morais, COO und President of Clinical Services von Fortrea. „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Medidata als Teil der zukunftsweisenden Datenstrategie von Fortrea.“

„Fortrea und Medidata teilen das Engagement, die Forschung im Bereich klinischer Studien voranzutreiben, und diese Partnerschaft wird die Landschaft der Diversität in klinischen Studien weltweit neu gestalten“, so Fareed Melhem, SVP, Medidata AI. „Gemeinsam unterstützen unsere Lösungen Kunden aus dem Bereich der Biowissenschaften dabei, Studienzeiten zu verkürzen und die Vorteile klinischer Therapien einem breiteren Spektrum von Patienten zugänglich zu machen.“

Über Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die klinische Entwicklung und den Patientenzugang in der Biowissenschaftsbranche. Wir arbeiten mit aufstrebenden und großen biopharmazeutischen, medizintechnischen und diagnostischen Unternehmen zusammen, um Innovationen im Gesundheitswesen voranzutreiben, die lebensverändernde Therapien für bedürftige Patienten beschleunigen. Fortrea bietet Management von klinischen Studien der Phasen I-IV, klinische Pharmakologie, differenzierte technologiegestützte Studienlösungen und Dienstleistungen nach der Zulassung. Die Lösungen von Fortrea basieren auf drei Jahrzehnten Erfahrung in mehr als 20 Therapiegebieten, einer Leidenschaft für wissenschaftliche Strenge, außergewöhnlichen Erkenntnissen und einem starken Netzwerk von Prüfzentren. Unser talentiertes und vielseitiges Team von rund 19.000 Mitarbeitern in über 90 Ländern ist so skaliert, dass wir unseren Kunden weltweit zielgerichtete und flexible Lösungen anbieten können. Erfahren Sie mehr darüber, wie Fortrea zu einer transformativen Kraft von der Pipeline bis zum Patienten wird unter Fortrea.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und X (ehemals Twitter) @Fortrea.