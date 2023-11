Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Fortrea, 임상시험의 다양성 제고를 위해 Medidata와 AI기반 파트너십 체결

Medidata AI 활용한 협업 통해 다양한 인구집단의 임상시험 참여 및 접근성 개선 전망

November 20, 2023 07:00 ET | Source: Fortrea Holdings Inc Fortrea Holdings Inc

Durham, North Carolina, UNITED STATES