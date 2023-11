Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Fortrea ประกาศความร่วมมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI กับ Medidata เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการทดลองทางคลินิก

การทำงานร่วมกันใช้ประโยชน์จาก Medidata AI เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของกลุ่มประชากรที่หลากหลายในการศึกษาทางคลินิก

November 20, 2023 07:00 ET | Source: Fortrea Holdings Inc Fortrea Holdings Inc

Durham, North Carolina, UNITED STATES