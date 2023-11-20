Fortrea 宣布与 Medidata 建立以 AI 驱动的合作伙伴关系以增加临床试验中的多元化

北卡罗来纳州，达勒姆, Nov. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq：FTRE），一家全球领先的合同研究组织 (CRO)，今天宣布与 Medidata 建立合作伙伴关系，Medidata 是 Dassault Systèmes 公司和生命科学行业临床试验解决方案的领先提供商，将使用 Medidata AI Intelligent Trials 来增加 Fortrea 进行的临床试验中多元化患者的接入。



Fortrea 使用 Medidata AI 是基于两家公司已有的合作关系，扩大了 Fortrea 使用 Medidata Rave EDC 的范围，这是一种用于临床试验站点患者和实验室数据捕获和管理的先进、强大且安全的 EDC 系统。Fortrea 将利用 Medidata AI Intelligent Trials 的特性，包括研究可行性和多元化数据，帮助新兴和大型生物制药公司，以及医疗设备和诊断公司，实现招募目标，反映出每种疾病或研究条件下受影响最大的人群。

“Medidata 的数据和接口功能将增强我们将多元化人群无缝整合到临床试验过程中的能力，”Fortrea 的首席运营官和临床服务总裁 Mark Morais 表示。“很激动能与 Medidata 一起作为 Fortrea 未来数据策略的一部分。”

“Fortrea 和 Medidata 共同致力于推进临床试验研究，这个合作伙伴关系有望改变全球临床试验中多元化的现状，”Medidata AI 的高级副总裁 Fareed Melhem 说道。“我们的解决方案共同支持生命科学客户加速研究进度，并使临床治疗的好处更容易惠及不同的个体。”

关于 Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) 是一家全球领先的为生命科学行业提供临床开发解决方案和患者获取医疗服务解决方案的公司。我们与新兴大型生物制药、医疗器械和医疗诊断公司合作，推动医疗创新更快地为有需求的患者提供能极大改善其生活的治疗方法。Fortrea 提供 I-IV 期临床试验管理、临床药理学、独家技术支持的试验解决方案和审批后服务。Fortrea 的解决方案整合了三十多年的经验，涵盖了 20 多个治疗领域，强调科学严谨、深刻洞察以及构建强大的研究员研究中心网络。我们在 90 多个国家拥有约 19,000 人才华横溢的多元化团队，为全球客户提供有针对性和灵活的解决方案。了解更多关于 Fortrea 如何从研发线到患者端实现变革的信息，请访问 Fortrea.com 并在 LinkedIn 和 X （前称 Twitter）@Fortrea 上关注我们。