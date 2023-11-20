Fortrea 宣布與 Medidata 建立以 AI 驅動的合作伙伴關係以增加臨床試驗中的多元化

北卡羅來納州，達勒姆, Nov. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq：FTRE），一家全球領先的合同研究組織 (CRO)，今天宣布與 Medidata 建立合作伙伴關係，Medidata 是 Dassault Systèmes 公司和生命科學行業臨床試驗解決方案的領先提供商，將使用 Medidata AI Intelligent Trials 來增加 Fortrea 進行的臨床試驗中多元化患者的接入。



Fortrea 使用 Medidata AI 是基於兩家公司已有的合作關係，擴大了 Fortrea 使用 Medidata Rave EDC 的範圍，這是一種用於臨床試驗站點患者和實驗室數據捕獲和管理的先進、強大且安全的 EDC 系統。Fortrea 將利用 Medidata AI Intelligent Trials 的特性，包括研究可行性和多元化數據，幫助新興和大型生物製藥公司，以及醫療設備和診斷公司，實現招募目標，反映出每種疾病或研究條件下受影響最大的人群。

「Medidata 的數據和界面功能將增強我們將多元化人群無縫整合到臨床試驗過程中的能力，」Fortrea 的營運總監和臨床服務總裁 Mark Morais 表示。「很激動能與 Medidata 一起作為 Fortrea 未來數據策略的一部分。」

「Fortrea 和 Medidata 共同致力於推進臨床試驗研究，這個合作伙伴關係有望改變全球臨床試驗中多元化的現狀，」Medidata AI 的高級副總裁 Fareed Melhem 説道。「我們的解決方案共同支援生命科學客户加速研究進度，並使臨床治療的好處更容易惠及不同的個體。」

關於 Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) 是全球領先的臨床開發及患者獲取醫療服務解決方案提供商，服務於生命科學行業。我們與新興和大型生物製藥、醫療器械及診斷公司合作，推動醫療創新，加速將改變生命的療法帶給有需要的患者。Fortrea 提供 I-IV 期臨床試驗管理、臨床藥理學、獨家技術支援的試驗解決方案和審批後服務。Fortrea 的解決方案有三十年的經驗，覆蓋了 20 多個治療領域，對科學嚴謹性的熱情、卓越的洞察力，以及強大的研究中心網絡。我們在 90 多個國家擁有約 19,000 人才華橫溢的多元化團隊，為全球客户提供有針對性和靈活的解決方案。了解更多關於 Fortrea 如何從研發管道到患者端實現變革的資訊，請瀏覽 Fortrea.com 並在 LinkedIn 和 X （前稱 Twitter）@Fortrea 上關注我們。