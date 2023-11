Faites tourner les têtes avec la nouvelle gamme göt2b® Color Pöp : transformez vos cheveux avec des couleurs vives et pastel

TORONTO, 20 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- göt2b®, une marque de coiffure et de coloration avant-gardiste, est ravie d’annoncer le lancement de Color Pöp, un masque intense de couleur et de soin qui dépose de la couleur sur vos cheveux pour vos besoins quotidiens. Avec un choix de six teintes, Color Pöp permet aux individus de s’exprimer et de révéler leur unicité, car la marque croit que vous pouvez être qui vous voulez être.



« Nous sommes ravis de lancer la nouvelle gamme Color Pöp avec des couleurs qui encourageront les Canadiens à s’exprimer grâce à ses touches de couleur. Avec ce lancement, nous promouvons un mouvement de style et de confiance uniques, soit d’encourager tout un chacun à révéler son individualité à sa façon, aujourd’hui ou tous les jours », a indiqué Heidi Chiu, directrice du marketing pour le Canada chez Henkel. « Nous invitons tout le monde à se joindre à nous dans cette aventure colorée où nous célébrons l’unicité à travers la couleur des cheveux ».

Ces couleurs audacieuses et pastel encouragent les amateurs de cheveux à laisser libre cours à leur créativité et à faire ressortir leur côté amusant tous les jours! Color Pöp est offert en trois teintes audacieuses, telles que : violet, rose et rouge, ainsi qu’en trois teintes pastel, soient : bleu, menthe et argent.

Que ce soit pour un rafraîchissement rapide en aussi peu que cinq minutes ou une couleur plus profonde en tout au plus 15 minutes, Color Pöp est sûr d’offrir des résultats époustouflants. En prime, il s’agit d’une formule revitalisante et colorante 2-en-1 qui laisse les cheveux nourris d’une brillance éclatante et saine qui dure jusqu’à six lavages* selon l’état des cheveux et la couleur de base. Expérimenter avec la coloration n’aura jamais été aussi facile!

Avec Color Pöp, découvrez d’autres façons de rehausser vos looks de tous les jours, quelle que soit l’occasion. Il s’agit de s’exprimer, en toute humilité, et de rendre chaque moment extraordinaire. Voici quelques occasions et évènements festifs à venir prochainement où vous pourrez être éclatant!

Enterrement de vie de célibataire : Célébrez la dernière aventure avant de passer l’anneau au doigt avec des couleurs de cheveux qui attireront l’attention. Débutez votre histoire en créant des souvenirs colorés qui dureront toute une vie.

Ambiance de concert : Démarquez-vous dans la foule lors de vos concerts préférés avec des couleurs de cheveux électrisantes qui reflètent votre esprit mélomane. Dansez au rythme de la musique et laissez vos cheveux suivre votre rythme.

Évènements sportifs et caritatifs : Encouragez l’esprit d’équipe et révélez votre authenticité avec des couleurs de cheveux qui attireront l’attention.



La formule Color Pöp, qui dépose la couleur, est un soin pour les cheveux qui est infusé d’huiles de panthénol, de noix de coco et de noyau d’abricot convenant à tous les types de cheveux, afin que tout le monde puisse s’amuser!

Pour des cheveux qui font POP - ces couleurs fonctionnent mieux sur les cheveux blonds décolorés à bruns moyens. Pour les couleurs de cheveux plus foncées, les utilisateurs peuvent utiliser göt2b® Bleach It avant d’utiliser Color Pöp pour une application plus intense de la couleur.

Joignez-nous dans notre mission de créer un monde qui célèbre et encourage l’expression de soi à #bwhoeveruwant2b. Vous trouverez les produits göt2b Color Pöp dans les principaux magasins de détail nationaux.

*La coloration Argent peut durer jusqu’à 3 lavages

