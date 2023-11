Sanoma Oyj, sisäpiiritieto, 20.11.2023 klo 14.31



Sisäpiiritieto: Rob Kolkman nimitetty Sanoman toimitusjohtajaksi 1.1.2024 alkaen

Sanoman hallitus on nimittänyt Rob Kolkmanin Sanoma Oyj:n toimitusjohtajaksi 1.1.2024 alkaen. Rob seuraa tehtävässä Susan Duinhovenia, joka jatkaa yhtiön neuvonantajana maaliskuun 2024 loppuun asti. Neuvonantajana hän huolehtii tehtävien siirrosta uudelle toimitusjohtajalle ja osallistuu strategisiin hankkeisiin.

"Rob on kokenut ja innostava kasvujohtaja. Hän on toiminut Sanoma Learningin toimitusjohtajana neljä vuotta, joiden aikana Learningin liikevaihto on kaksinkertaistunut ja sen osuus Sanoman operatiivisesta tuloksesta on noussut n. 80 %:iin. Rob tuntee Sanoman liiketoiminnan ja ihmiset hyvin, ja hänellä on selkeä näkemys Sanoman kannattavan kasvun strategian toteuttamisesta ja sen kehittämisestä yhdessä molempien liiketoimintojen kokeneiden johtoryhmien kanssa. Sekä Learningilla että Media Finlandilla on johtava asema omilla toimialoillaan ja positiivinen vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä, mikä luo Sanoman tulevaisuudelle hyvän perustan. Koko hallituksen puolesta toivotan Robille menestystä uudessa tehtävässään", sanoo Pekka Ala-Pietilä, hallituksen puheenjohtaja.

“Olen otettu ja innoissani siirtyessäni Sanoman toimitusjohtajaksi. Meillä on kaksi vahvaa liiketoimintaa, joilla molemmilla on hyvä asema omilla markkinoillaan ja selkeä strategia. Odotan, että pääsen yhdessä tiimiemme kanssa vahvistamaan edelleen asemaamme Euroopan perus- ja toisen asteen oppimispalveluissa, toteuttamaan onnistuneesti keskeisiä kehityshankkeitamme, kuten Learningin Solaria, ja jatkamaan medialiiketoimintamme onnistunutta digitransformaatiota. Haluan lämpimästi kiittää Sanoman hallitusta luottamuksesta”, sanoo Rob Kolkman, tuleva toimitusjohtaja.

Rob Kolkman on työskennellyt Sanomalla ja toiminut sen johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2019. Hän toimi Sanoma Media Netherlandsin toimitusjohtajana huhtikuuhun 2020 asti, jolloin liiketoimintasegmentti myytiin, ja on sen jälkeen ollut Sanoma Learningin toimitusjohtaja. Ennen Sanomaa Rob työskenteli 15 vuoden ajan erilaisissa johtotehtävissä RELX Groupissa Hollannissa, Isossa-Britanniassa ja Australiassa. Viimeisimpänä tehtävänään RELX Groupissa hän toimi Reed Business Information -konsernin toimitusjohtajana Lontoossa. Aiemmin hän on työskennellyt myös useissa johtotehtävissä BPP Professional Educationissa Hollannissa. Rob on syntynyt vuonna 1972, hän on Hollannin kansalainen ja asunut Suomessa vuodesta 2020. Hänellä on MBA-tutkinto NIMBAS, Bradford – Graduate School of Managementista ja kauppatieteiden maisterin (laskentatoimi) tutkinto VU:sta Amsterdamista.

Sanoman toimitusjohtajana Rob vastaa edelleen myös Sanoma Learningin liiketoiminnasta yhdessä sen hiljattain vahvistetun johtoryhmän kanssa.

Lisätietoja

Sijoittajat: Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Media: Marcus Wiklund, yhteiskuntasuhdejohtaja, puh. 0400 603147



Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme kahdessatoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli n. 1,3 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,6 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.





Liitteet