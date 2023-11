MONTRÉAL, 20 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed Commerce Inc. (NYSE | TSX : LSPD) a publié un nouveau rapport partageant des renseignements sur l’augmentation potentielle des ventes pour les bars et les restaurants américains qui ouvrent la veille de Thanksgiving, également connue sous le nom de « Drinksgiving ». Avec le module Analyses avancées intégré directement dans la plateforme Lightspeed pour restaurateurs, l’entreprise est dans une position unique pour transformer les données quotidiennes en actions concrètes qui aident les restaurateurs à accélérer leur croissance, à offrir la meilleure expérience client et à devenir une destination incontournable dans leur industrie.







Les données, fondées sur un échantillon de milliers de restaurants et de bars utilisant Lightspeed à travers les États-Unis, démontrent que les propriétaires d’entreprises désirant accroître leur avantage concurrentiel devraient faire le plein d’alcool, d’aliments-réconfort et de personnel pour le 22 novembre 2023, alias Drinksgiving—l’une des soirées les plus importantes de l’année pour les bars américains. Voici quelques points saillants :

L’année dernière, les commandes de boissons alcoolisées ont augmenté de 156 % par rapport au mercredi précédent. Et « la bière avant le vin » est plus qu’une expression : les ventes de bière ont augmenté de 85 %, les commandes de cocktails ont bondi de 69 % et le vin n’a connu qu’une légère hausse de 6 %.



Les ventes de tequila dans le Midwest, en particulier, montent en flèche à l’occasion de Drinksgiving, avec une augmentation de 864 %, contre 246 % sur la côte ouest. Dans le Nord-Est, l’amour de la vodka s’est révélé très fort, avec une augmentation des ventes de 427 % la veille de Thanksgiving.

Les cuisines américaines doivent elles aussi se préparer à cette recrudescence, comme le montrent les données d’Analyses avancées Lightspeed :

Le nombre de commandes à emporter a augmenté de 21 % la veille de Thanksgiving par rapport au mercredi précédent, et de 16 % pour les commandes en salle.





Pour les restaurants qui envisagent de rester ouverts le jour même de Thanksgiving, les données montrent que cela peut être lucratif. Les restaurants ouverts ce jour-là ont enregistré une augmentation de 36 % du nombre de transactions et de 109 % du chiffre d’affaires total. Les pourcentages de pourboires pour les restaurants qui restent ouverts le jour de Thanksgiving se maintiennent autour de 18 %.



Selon Peter Dougherty, directeur général du secteur de la restauration et de l’hôtellerie de Lightspeed Commerce, ces données encouragent les entreprises à se préparer pour la veille de Thanksgiving et déboulonnent le mythe selon lequel les clients versent de maigres pourboires le jour de Thanksgiving. « Cela correspond à la tendance globale à travers l’industrie , soit que les gens versent des pourboires plus généreux aux serveurs que dans les années précédentes, souligne-t-il. Étant donné la hausse relative des ventes, Thanksgiving est potentiellement une journée très profitable autant pour les restaurants que pour les serveurs. »

M. Dougherty prévient cependant qu’en raison de la pénurie de main-d’œuvre et du défi que pose la rétention du personnel (augmentation de 75 % de la rotation du personnel d'une année à l'autre, selon le dernier rapport de données de Lightspeed) , ouvrir ses portes un jour férié « pourrait nuire au moral des employés. Décembre arrive à grands pas, et les entreprises du secteur de la restauration auront besoin de tout leur personnel pour la période des fêtes. Selon les chiffres de l’an dernier, le samedi 9 décembre en particulier pourrait être la soirée la plus lucrative de l’année après le jour de l’An ».

Lightspeed propulse les meilleurs bars et restaurants au monde, notamment : Boulod (New York), Alinea (Chicago), Recess (Chicago), Death & Co (Los Angeles), Mace (New York), Service Bar (Washington, DC), Collective Arts (Toronto), Joe Beef (Montréal), Cloakroom (Montréal), David Rocco Bar Aperitivo (Toronto), Cubitt House (Londres), Maybe Sammy (Sydney), Sunshine Brewery (Gisborne) et In den Ouden Vogelstruys (Maastricht).

Pour explorer les fonctions novatrices de Lightspeed pour restaurateurs et découvrir ses puissantes capacités, consultez le fr.lightspeedhq.com/caisse/restaurant.

*Méthodologie

Lightspeed a analysé les transactions de milliers de restaurants propulsés par Lightspeed pour restaurateurs en Amérique du Nord. L’analyse portait sur diverses catégories d’entreprises telles que les bars, les restaurants décontractés, haut de gamme et raffinés, et les établissements de restauration rapide. L’analyse a comparé différentes tendances de vente et la popularité des plats du menu entre le jeudi de Thanksgiving et un jeudi régulier des semaines précédentes, ainsi qu’entre le mercredi de Drinksgiving et un mercredi ordinaire des semaines précédentes.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences clients exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour plus d'informations, veuillez visiter: fr.lightspeedhq.com

