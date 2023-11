Norsk Hydro: Hydro mottar konkurranseklarering for Alunorte-partnerskap med Glencore

Partene har mottatt ubetinget godkjenning fra relevante konkurransemyndigheter, inkludert Brasil, Kina, Tyskland og Østerrike, og det er ingen utestående regulatoriske forhold for å fullføre transaksjonen.

Hovedbetingelsene for at Glencore skal kjøpe 30 prosent av det brasilianske aluminaraffineriet Hydro Alunorte og Hydros 5 prosent eierandel i den brasilianske bauxittprodusenten Mineracão Rio do Norte (MRN), sammen med Vales 40 prosent eierandel i MRN, er oppfylt.

Transaksjonene forventes å fullføres innen 30. november eller 1. desember 2023.

