Flor de Caña et Le Bar 1802 collaborent pour créer un rhum 19 ans d'âge en édition limitée

706 bouteilles seront disponibles en exclusivité pour le marché français



PARIS, 20 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unis par leur passion pour le rhum finement vieilli, Flor de Caña et Le Bar 1802 de l’Hotel Montecristo à Paris, ont annoncé le lancement d'une création exceptionnelle : un rhum d'une exquise onctuosité, patiemment élevé pendant 19 ans dans des fûts de bourbon, au cœur du terroir tropical volcanique du Nicaragua. Cette cuvée est embouteillée à 53% d'alcool, marquant ainsi la première édition « high proof » de la marque.

Flor de Caña Rhum 19 ans

La visite de l'équipe du Bar 1802 à la distillerie Flor de Caña, première distillerie au monde à obtenir la certification neutre en carbone et équitable, a marqué la sélection de deux fûts des chais de vieillissement, réalisée en collaboration avec Tomás Cano, Maestro Ronero de Flor De Caña depuis plus de 35 ans. Le résultat de cette sélection est un produit remarquable, caractérisé par des notes aux saveurs complexes, une personnalité affirmée et une finale harmonieuse et douce. Cela en fait le choix parfait pour les amateurs de rhum en quête d'une expérience de dégustation haut de gamme.



Cette offre limitée à 706 bouteilles sera disponible exclusivement au Bar 1802, connu pour posséder l'une des collections de rhum les plus prestigieuses d'Europe et pour être un point de référence pour les connaisseurs de rhum. À partir de début novembre, cette édition d’exception sera également disponible chez une sélection de cavistes au prix public de 250 euros.

Le design du coffret puise son inspiration dans la décoration et l'atmosphère distinctifs du Bar 1802, où histoire et modernité se marient harmonieusement, imprégnant chaque élément du bar d'une touche à la fois élégante et contemporaine.

"Nous sommes ravis de notre collaboration avec Flor de Caña, une marque de rhum premium de fabrication durable qui remonte à 1890. Ils nous ont ouvert les portes de leur entrepôt de vieillissement pour travailler ensemble à la création d'une expression de rhum unique qui ravira certainement nos invités", a déclaré Michel Delloye, propriétaire du Bar 1802 et du groupe Les Hôteliers Impertinents.

À propos de Flor de Caña

Flor de Caña, une entreprise familiale de rhum de cinquième génération, est bien connue pour son portefeuille primé de rhums ultra-premium qui sont vieillis naturellement sans ingrédients artificiels ni additifs d'aucune sorte. Le rhum est élaboré de manière durable et il est le premier spiritueux au monde à être à la fois neutre en carbone et certifié commerce équitable.

www.flordecana.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a03fd054-47ee-4415-a412-4484bc1562c7