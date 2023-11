Wish 推出 WishPost 智选小包服务，进一步扩展物流即服务 (LaaS) 业务

旧金山, Nov. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的移动电商平台之一 ContextLogic Inc.(经营名称 Wish ,纳斯达克股票代码:WISH)本周宣布推出一项物流即服务项目:WishPost 智选小包服务,旨在为非 Wish 平台的商户提供快捷、高效的物流解决方案,为商户提供快速、可靠、经济的配送服务。



WishPost 智选小包端到端配送服务专门针对非 Wish 平台商户的需求设计,利用 Wish 全球物流服务商 (LSP) 网络,覆盖首程物流、国际干线、报关和尾程配送。这项创新的服务项目为 Wish 实现卓越运营提供了有力支持。

“作为一家跨境电商平台,我们在全球有着大量的卖家基础,我们的目标是打造一个经得住市场考验的世界级的物流网络,”Wish 全球物流副总裁 Bill Zhang 表示。“WishPost 智选小包服务的上线是我们实现这个目标的一个重要里程碑,我们将继续加大对物流能力的投入,持续打磨物流服务品质,推动 Wish 物流业务的进一步发展,为客户提供极具竞争力的价格和物流时效。 ”

在初期,WishPost智选小包服务将支持从中国配送到一些主要目的地国家的包裹,包括英国、美国、法国、德国、瑞士、比利时、荷兰和日本。

今年早些时候,Wish在其核心用户市场推出了固定运费项目,即超过10美元的产品可享受固定金额运费1,且商户无需为此项目支付额外费用。

1 符合条件的产品是指中国商户使用 A+ 物流发货的产品。所有其他产品的运费仍单独计算。