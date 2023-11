OTTAWA, 20 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE) réclame la création de zones de sécurité autour des écoles publiques.

En cette journée particulièrement bien choisie parce qu’elle célèbre à la fois l’enfance et le souvenir trans, la CTF/FCE exhorte le gouvernement fédéral à travailler avec ses homologues des provinces et des territoires pour faire des zones occupées par des écoles publiques des « zones de sécurité » absolue. Les élèves et le personnel de l’éducation doivent y être à l’abri du harcèlement, de la discrimination et de la violence que l’on voit s’exprimer de plus en plus souvent à proximité des écoles sous prétexte de manifestations. Il faut, notamment, protéger les membres de la communauté LGBTQQIA2+.



Cet automne, l’intégration de certaines réalités sociales dans la culture scolaire et les programmes d’études a entraîné une intensification alarmante des propos haineux. La multiplication des cas d’intimidation et de marginalisation à l’endroit des enfants et du personnel enseignant LGBTQQIA2+, qui sont parmi les membres les plus vulnérables de la société, traduit un sentiment qui gagne de l’ampleur et qui va à l’encontre des principes d’inclusion et d’acceptation universelles. Or, des gens choqués par l’intégration de thèmes relatifs à la diversité dans les écoles, il y en a déjà eu. Il ne faut pas remonter bien loin pour se rappeler que l’intégration raciale, par exemple, s’était heurtée à une forte opposition de la part de certains groupes sociaux. Les gestes d’intimidation perpétrés aujourd’hui ne sont pas moins scandaleux.

En faisant des écoles publiques des « zones de sécurité », non seulement nous protégeons les droits et la dignité des personnes LGBTQQIA2+, mais nous renforçons de manière générale les droits fondamentaux de la personne, lesquels forment l’assise de la société canadienne.

La CTF/FCE appelle le gouvernement fédéral à travailler en collaboration avec les provinces et les territoires, et à tirer parti de leurs ressources et de leurs expertises collectives afin de mettre en œuvre des politiques et des pratiques qui favorisent un climat de respect et de compréhension dans les écoles publiques. Ensemble, nous pouvons créer un milieu qui non seulement instruit, mais inspire les valeurs de la tolérance et de l’inclusion, et contribue ainsi à bâtir un avenir prospère et plus harmonieux, dont tout le monde bénéficiera.

La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants

Fondée en 1920, la CTF/FCE est une alliance nationale d’organisations provinciales et territoriales de l’enseignement qui représentent plus de 365 000 membres du corps enseignant et autres travailleurs et travailleuses du secteur de l’éducation au Canada. Elle est également affiliée à l’Internationale de l’Éducation, qui représente plus de 32 millions d’éducateurs et éducatrices.

