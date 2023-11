La SOGC tiendra son Sommet sur la ménopause 2.0 dans le cadre de la FMC de l'Ontario le 24 novembre prochain à Toronto

TORONTO, 20 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La SOGC est fière de présenter son Sommet sur la ménopause 2.0 dans le cadre du CME de l'Ontario* de cette année du 23 au 25 novembre. Le sommet aura lieu le vendredi 24 novembre et couvrira une vaste gamme de sujets liés à la ménopause, tels que la gestion des symptômes au travail, les changements cognitifs associés à cette condition, ainsi que les nombreux mythes sur la ménopause qui font hésiter les femmes lorsqu'elles cherchent de l'aide.



« En tant que l'une des rares spécialistes de la ménopause au pays, je déborde de fierté et d'enthousiasme à l'idée d'organiser notre deuxième sommet de l'année sur la ménopause avec le soutien de la SOGC. Les femmes passent en moyenne la moitié de leur vie en ménopause. Il est temps que nous nous joignions tous au mouvement de la ménopause et que nous approfondissions nos connaissances, nos recherches et notre sensibilisation sur cette étape importante de la vie qui a été si longtemps entourée de honte. Je suis impatiente de célébrer la ménopause et le vieillissement des femmes avec mes collègues lors de cet événement », a déclaré la Dre Michelle Jacobson, présentatrice du Sommet de la ménopause 2.0.

« Notre événement de formation médicale couvrira la ménopause et bien plus encore. Nous avons un grand nombre de conférenciers de qualité qui sont des experts de premier plan dans leur domaine. Nous sommes ravis que nos membres se joignent à nous en très grand nombre. Leur soutien est essentiel. Nous attendons cet événement avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. L'objectif de cette conférence est de parler des derniers développements dans le domaine de la santé des femmes. Les femmes ont besoin de savoir ce qu'il y a de nouveau puisque la pénurie de professionnels de la santé primaires touche les établissements à travers tout le Canada ainsi que l'Ontario », affirme Dre Diane Francoeur, directrice générale de la SOGC.

Ce sommet d'une demi-journée proposera des sessions de discussion et des ateliers avec plusieurs des experts les plus qualifiés sur des sujets importants tels que:



Le SGM et le cancer du sein (GSM in breast cancer); les discussions sur les preuves des options de traitement hormonal et non hormonal chez les survivantes du cancer du sein avec GSM et l'exploration de nouveaux traitements pour les survivantes du cancer du sein.



Mythes de la ménopause (Myths of menopause); Quelles sont les informations trompeuses les plus courantes sur Internet et les médias sociaux au sujet de la ménopause? Fournir des ressources et des recommandations fondées sur des données probantes concernant divers traitements complémentaires et alternatifs



Le TDAH et la cognition à la ménopause (ADHD/Cognition in menopause); Connaître la différence entre le TDAH, l'anxiété et les symptômes dépressifs et la façon dont les psychostimulants peuvent être utiles pour traiter le brouillard cérébral à la ménopause.



La ménopause au travail (Menopause in the workplace); Quel est l'impact des symptômes de la ménopause sur les femmes au travail? Comment identifier les symptômes et formuler des modifications susceptibles d'améliorer l'expérience de la vie professionnelle pour les femmes ménopausées.

* L’ événement de la CME Ontario sera en anglais seulement

Visitez notre site web pour tous les détails du programme du CME de l'Ontario.

À propos de la SOGC

Depuis près de 80 ans, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) est un leader dans l'avancement de la santé des femmes grâce à l'excellence et à des pratiques professionnelles collaboratives. Nous sommes la première source vers laquelle les femmes se tournent pour obtenir des conseils et de l'assurance au sujet de leur santé, car nous accordons la priorité à leur bien-être avant tout.

CONTACT:

Patrick O'Reilly, spécialiste des communications de la SOGC

Téléphone: 438-370-5095

Courriel: poreilly@sogc.com