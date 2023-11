Dimensional Fund Advisors Canada ULC dépose à nouveau ses rapports intermédiaires de la direction sur le rendement du fonds

VANCOUVER, British Columbia, 20 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dimensional Fund Advisors Canada ULC (« Dimensional Canada ULC »), gestionnaire des Fonds Dimensionnels, a annoncé aujourd’hui son intention de déposer à nouveau les rapports intermédiaires de la direction sur le rendement du fonds pour la période close le 30 juin 2023 pour les Fonds Dimensionnels. L’objectif de ce nouveau dépôt est de corriger les données sur le rendement passé de 2022 qui figurent dans les graphiques à bandes des Fonds à la rubrique « Rendement passé – Rendement annuel ». En raison d’une erreur de production involontaire, les données sur le rendement passé de 2022 qui figurent actuellement dans ces graphiques sont incorrectes. Ces données seront corrigées dans les rapports intermédiaires de la direction sur le rendement du fonds pour la période close le 30 juin 2023 déposés à nouveau, qui seront disponibles sous les profils SEDAR+ de chacun des Fonds Dimensionnels à l’adresse www.sedarplus.ca.

Des renseignements supplémentaires concernant les Fonds Dimensionnels peuvent être obtenus dans le prospectus simplifié et les aperçus du fonds des Fonds Dimensionnels, qui sont disponibles sur notre site Web au https://ca.dimensional.com et sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié et les aperçus du fonds avant d’effectuer un placement. Les organismes de placement collectifs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur.





