Hepsor ASi kontserni ettevõte Hepsor JG SIA sõlmis ehituslepingu Annenhof Majas projekti ehitamiseks Riias

Hepsor ASi kontserni ettevõte Hepsor JG SIA ja Mitt&Perlebach SIA allkirjastasid 20. novembril 2023 lepingu Annenhof Majas nimelise arendusprojekti ehitamiseks Riias aadressil Jurmalas Gatve 74. Ehituslepingu maht on ligikaudu 4,3 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Projekti müügiga alustati 2023. aasta neljandas kvartalis ning 40 korteriga arendus valmib 2024. aasta neljandas kvartalis.

Hepsori juhatuse liikme Henri Laksi sõnul on Annenhof Majas projekti puhul tegemist kaasaegset rohelist mõtteviisi väärtustava eluhoonega. „Hoonete projekteerimisel oleme rõhku pannud energiatõhususele, mille kinnituseks on väljastatud ka kõrgeim A energiaklassi märgis. Projekti ehituse alguseks on ligi 15% korteritest lepingutega kaetud, mis annab meile kindla veendumuse, et uute energiatõhusate korterite järele on turul nõudlus olemas, “ ütles Laks.

Hepsoril on Lätis lisaks Jurmalas Gatve projektile ehituses ja müügis neli elukondlikku arendusprojekti - Kuldīgas Parks (116 korterit, millest 99% on müüdud), Mārupes Dārzs (92 korterit, millest 99% on müüdud), Strelnieku 4b (54 korterit, millest 80% on müüdud) ning 2023. aastal ehitusse läinud Nameja Rezidence, kus on 38 korterit, millest eellepinguid on sõlmitud 29% ulatuses.

Rohkem infot Annenhof Majas projekti kohta leiab https://hepsor.lv/annenhofmajas/ .









Henri Laks

Juhatuse liige

Telefon: +372 5693 9114

e-post: henri@hepsor.ee

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on üks kiiremini kasvavaid elu- ja ärikondliku kinnisvara arendajaid Eestis ja Lätis, kes tegutseb alates 2023. aastast ka Kanada kinnisvaraturul. Kaheteistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 1600 kodu ja ligi 36 000 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 169 300 m2.