Ensurge remporte la première phase du concours de conception de micro-batteries organisé par l’Agence fédérale américaine responsable de la mise en œuvre de la politique énergétique (U.S. Department of Energy, DoE)

SAN JOSÉ, État de Californie, 21 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ensurge Micropower (OSE : ENSU, et OTCQB : ENMPY), ci-après « Ensurge » ou la « Société », annonce ce jour être parmi les lauréats de la première phase du concours de conception de micro-batteries organisé par le DoE. La société entre maintenant dans la seconde phase des épreuves, dont la récompense finale est une enveloppe totale de 1,1 million de dollars, mais aussi l’octroi d’un financement fédéral.



« Nous sommes enchantés que le DoE ait distingué l’architecture de nos micro-batteries parmi les leaders en conception du secteur », a déclaré Arvind Kamath, vice-président exécutif du département technologie chez Ensurge, avant de poursuivre : « Cette reconnaissance récompense tant notre esprit d’innovation que le travail acharné mené par notre équipe d’ingénierie; en étroite collaboration avec nos clients clés à toutes les étapes de tests et d’évaluation des performances de notre technologique. Elle souligne également la forte demande du marché et le besoin vital de cette catégorie de micro-batteries ».

Le concours organisé par le DoE vise à améliorer les performances, la sécurité et la recyclabilité des batteries en soutien à la nouvelle ère de petits appareils électroniques sans fil employés dans les maisons intelligentes, les usines, les fermes ou les villes. Il vise également à combler les lacunes des chaînes d’approvisionnement en microélectronique et en stockage d’énergie, renforçant ainsi la compétitivité industrielle des États-Unis à l’étranger et les chaînes nationales d’approvisionnement de bout en bout pour ces technologies.

« Cette récompense renforcera considérablement la visibilité technologique de nos batteries aux yeux des acteurs du financement public et privé, à l’heure où nous amorçons à la fois la transition de nos flux de fabrication et d’expédition et la mise à l’échelle de notre production » a relevé Lars Eikeland, PDG d’Ensurge. Et de conclure : « La distinction que nous accorde aujourd’hui le DoE constitue une reconnaissance majeure pour la technologie que nous développons, et fait suite à celle que l’American Chemical Society nous a décernée le mois dernier en publiant un article de référence dans sa prestigieuse revue scientifique ACS Energy Letters à propos de nos batteries au lithium à l’état solide ultraplates. Obtenir ces deux reconnaissances souligne bien la valeur de notre technologie et ses avantages majeurs pour dépasser les limites de la technologie des batteries actuelles, ce qui permettra à nos clients de lancer de nouvelles vagues de produits innovants ».

Lors de la phase initiale du concours organisé par le DoE, le jury a retenu huit projets après analyse des conceptions techniques et des schémas de micro-batteries destinées à une application spécifique et proposant des performances supérieures à la gamme aujourd’hui disponible. Chaque lauréat s’est vu remettre une enveloppe de 75 000 dollars en espèces, et pourra s’appuyer sur les services de test des laboratoires américains du DoE dans le cadre de la phase deux, au cours de laquelle les performances, la sécurité et le niveau de préparation de la fabrication seront passés au crible. Pour en savoir plus sur les projets en lice, cliquez ici. Un gagnant et deux finalistes seront sélectionnés.

Jeff Marootian, secrétaire adjoint principal à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables du DoE a observé que : « Les micro-batteries deviennent chaque jour plus essentielles dans la mise à l’échelle des procédés de production et à l’innovation technologique intelligente. Notre pays s’est engagé à une transition rapide vers une énergie propre. Notre capacité à produire une large gamme de micro-batteries aux États-Unis va être capitale pour atteindre les seuils fixés par l’administration Biden-Harris en matière d’énergie propre, soit une électricité 100 % propre d’ici à 2035 et des émissions de carbone nettes nulles à l’horizon 2050 ».

Le concours de conception de micro-batteries est piloté par le sous-bureau des matériaux avancés et des technologies industrielles du bureau chargé de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables du DoE, et se place sous la gestion du principal laboratoire du département de l’Énergie des États-Unis . Rendez-vous sur la page Lien vers la page du concours de conception de micro-batteries du site web American-Made Challenges pour en savoir plus. Les résultats du concours de la phase deux seront annoncés en juillet 2025.

Fidèle à sa mission d’énergiser l’innovation (Energizing Innovation™) Ensurge est à l’origine de la toute première micro-batterie au lithium à semi-conducteurs ultraplate, flexible, fiable et fondamentalement sûre pour les appareils portatifs, capteurs connectés et autres dispositifs similaires de 1 à 100 milliampères-heure (mAh). La micro-batterie innovante conçue par Ensurge permet la création de produits rechargeables à haute densité énergétique, parfaits pour des usages soumis à des contraintes de forme, notamment les appareils auditifs (prothèses auditives et écouteurs sans fil), les appareils numériques et les dispositifs de santé portables, les équipements sportifs et de fitness, ainsi que les capteurs connectés IoT utilisant la récupération d’énergie pour alimenter des objets du quotidien. Située au cœur de la Silicon Valley, l’usine de fabrication de pointe de la Société associe technologie de production brevetée et innovation en matière de matériaux, à l’échelle des procédés de production en continu. Elle les nombreux avantages de la technologie emblématique d'Ensurge aux marchés bien établis et en développement.

Ces informations sont soumises aux exigences de divulgation au sens de l’article 5-12 de la loi norvégienne sur le commerce des valeurs mobilières.

