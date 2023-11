Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décembre 2023

Gand, le 21 novembre 2023 – 7h00 – Communiqué de presse/informations réglementées

L'administrateur délégué d'ABO-Group Environment NV (la " Société ") a le plaisir d'inviter les actionnaires de la Société à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le jeudi 21 décembre 2023 au siège social du notaire Frank Liesse à Kasteelpleinstraat 59, 2000 Anvers.

Outre l'approbation de la modification des statuts dans le cadre du nouveau Code des Sociétés et des Associations ("CSA"), il sera proposé aux actionnaires de procéder à une réduction de capital d'un montant de 1 million d'euros (notamment 0,094 € par action), afin de réaliser une distribution aux actionnaires. C'est la première fois en 28 ans d'existence d'ABO-Group.

Les documents suivants peuvent être consultés sur le site web de la société ( https://www.abo-group.eu/fr/investisseurs/information-actionnaires/assemblees-des-actionnaires/ ) :

Convocation à l'assemblée générale extraordinaire 2023

Informations sur le droit d'inscrire des points à l'ordre du jour et le droit de poser des questions écrites 2023

Bulletin de vote assemblée générale extraordinaire 2023

Procuration assemblée générale extraordinaire 2023

Texte intégral des nouveaux statuts de la Société

A propos d’ABO-Group Environment

Créé il y a 28 ans, ABO-Group est un bureau d'ingénieurs et de conseil coté en bourse, axé sur la géotechnique, l'environnement, l'assainissement des sols et l'énergie. Par le biais de ses départements de conseil et testing & monitoring, ABO-Group est présent en Belgique, en France et aux Pays Bas, ainsi que sur le plan international. ABO-Group garantit une solution durable et complète à ses clients. Pour une description plus détaillée des activités du groupe, veuillez consulter le site d’ABO-Group ( www.abo-group.eu ).

Pour plus d’informations

Frank De Palmenaer

PDG ABO-Group Environment sa

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 (0)496 59 88 88

Derbystraat 255, Maaltecenter Blok G, B-9051 Gent (SDW), België

Pièce jointe