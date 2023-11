Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.11.2023 klo 8.30



Verkkokauppa.com päivittää strategiansa kannattavan kasvun kiihdyttämiseksi

Verkkokauppa.com jatkaa markkinan edelläkävijänä visionaan luoda ostamisen ja omistamisen uusi normaali. Yhtiö tavoittelee kauden 2024-2028 strategiassa markkinaa nopeampaa, yli 5 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua (CAGR), yli 5 prosentin liikevoittomarginaalia sekä kiinteiden kustannusten laskua alle 10 prosenttiin liikevaihdosta vuoden 2028 loppuun mennessä. Yhtiön tavoitteena on maksaa 60-80 prosenttia vuotuisesta nettotuloksesta kasvavina kvartaaliosinkoina. Yhtiön omavaraisuusasteen tervehdyttämiseksi hallitus tulee kuitenkin esittämään vuoden 2024 yhtiökokoukselle, että vuoden 2023 tuloksesta ei makseta osinkoa.

Strategian kulmakivet:

Nykyliiketoiminnan kasvattaminen markkinaa nopeammin Uudet avaukset: valikoiman laajentaminen, omat tuotemerkit ja uudet markkinat Palveluliiketoiminnan merkittävä kasvattaminen Parempi kannattavuus omia toimintoja ja alustaa jatkuvasti kehittäen

Nykyliiketoiminnan kasvattaminen markkinaa nopeammin

Verkkokauppa.com tähtää markkinajohtajuutensa vahvistamiseen vauhdittaen kaupan siirtymistä verkkoon tekemällä ostamisesta nopeaa, äärimmäisen miellyttävää ja edullista. Optimoidut tavaravirrat, automatisoitu sisälogistiikka sekä jakeluverkosto mahdollistavat markkinoiden nopeimmat toimitukset kattavasti. Ainoana toimijana Suomessa Verkkokauppa.com toimittaa tilaukset jo nyt tunnissa, viikon jokaisena päivänä, vuorokauden ympäri yli 600.000 kotitalouteen. Koko ajan laajeneva pikatoimituspalvelu on kansainvälisestikin vertailtuna edelläkäyvä ja kasvattaa osuuttaan kaikista toimituksista.

Uudet avaukset: valikoiman laajentaminen, omat tuotemerkit ja uudet markkinat

Strategiakaudella valikoimaa laajennetaan erityisesti sellaisiin uusiin tuotealueisiin, jotka soveltuvat optimaalisesti nopeisiin toimituksiin ja Verkkokauppa.comin alustalle. Uusien toimintamallien hyödyntäminen, dataohjautuvuus ja automaatio mahdollistavat kustannustehokkuuden ja skaalautuvuuden. Valikoimaa laajennetaan myös omien tuotemerkkien osalta, ja niiden osuus Verkkokauppa.comin valikoimasta tulee kasvamaan merkittäväksi.

Tulevalla strategiakaudella yhtiö jatkaa pilotteja uusilla markkina-alueilla myös Suomen rajojen ulkopuolella hyödyntäen monipuolisesti sekä omaa alustaansa että valikoituja kumppaneita.

Palveluliiketoiminnan merkittävä kasvattaminen

Visionsa mukaisesti Verkkokauppa.com haluaa tarjota aitoja, kestäviä vaihtoehtoja tuotteiden ostamiselle. Yhtiön nykyinen Tili-palvelu yhdistettynä trade-in -palveluun tarjoaa vahvan pohjan uusille lisäarvopalveluille ja tuoteavauksille. Nykyinen Vaihtokauppa-palvelu tulee laajenemaan ja kierrätettyjen tuotteiden valikoimaa kasvatetaan merkittävästi. Uutena Verkkokauppa.com tuo markkinaan uusia tilauspohjaisia palveluita.

Parempi kannattavuus omia toimintoja ja alustaa jatkuvasti kehittäen

Käynnissä oleva tulosparannusohjelma tarjoaa erinomaiset lähtökohdat skaalautuvan kasvun rakentamiseksi. Yhtiö hyödyntää kattavasti tekoälyä ja dataa tavaravirtojen ohjaamiseen, toiminnan tehostamiseen ja ylivertaisen personoidun asiakaskokemuksen tarjoamiseen. Oma joustava alusta sekä laaja ohjelmistokehitysosaaminen mahdollistavat johtavien teknologioiden sekä valikoitujen kumppaneiden hyödyntämisen monipuolisesti ja ovat pohja kyvykkyyksille, joita tulevan strategiakauden aikana rakennetaan.

”Verkkokauppa.com jatkaa markkinan edelläkävijänä. Tulemme hyödyntämään tehokkaasti markkinoiden toipumisen, lisäksi uudet, kestävät liiketoimintamallit tukevat markkina-asemamme vahvistumista. Ylitämme asiakkaidemme odotukset tarjoamalla markkinan nopeimmat toimitukset sekä ylivertaisen asiakaskokemuksen – hyvää hintaa ja voittavaa valikoimaa unohtamatta,” summaa Panu Porkka, Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja.

