ODM-208:lla (MK-5684) tehtäviä Faasi 3 -tutkimuksia julkaistu ClinicalTrials.gov-tietokannassa

ClinicalTrials.gov-verkkosivustolla on julkaistu kaksi uutta kliinistä Faasi 3 -tutkimusta, joissa arvioidaan ODM-208:n turvallisuutta ja tehoa levinnyttä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää (mCRPC) sairastavilla potilailla. Tutkimukset eivät vielä rekrytoi potilaita.

ODM-208-tutkimuslääke

ODM-208 (tai MK-5684) on Orionin kehittämä tutkimusvaiheessa oleva, steroideihin kuulumaton selektiivinen CYP11A1-entsyymin estäjä hormoniriippuvaisten syöpien kuten eturauhassyövän hoitoon. ODM-208-tutkimuslääkettä kehitetään yhdessä MSD:n (Merck & Co., Inc. Rahway, NJ USA:n kauppanimi) kanssa.



