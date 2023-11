CGG Cède sa Participation dans ARGAS à TAQA

Paris, France - 21 novembre 2023

CGG annonce aujourd'hui avoir conclu un accord définitif avec Industrialization and Energy Services Company (" TAQA ") pour la vente de l'intégralité de sa participation de 49% dans Arabian Geophysical and Surveying Company (ARGAS). La transaction devrait être finalisée cette année, sous réserve que les conditions requises soient remplies.

Sophie Zurquiyah, PDG de CGG, a déclaré : " La vente de notre participation dans ARGAS marque une étape finale dans le plan stratégique CGG 2018 de sortie de l'activité de services d'acquisition de données, en vue de devenir une entreprise asset light, focalisée sur ses activités technologiques différenciées et de haut de gamme. Dans l’avenir, nous continuerons de fournir au Royaume d'Arabie saoudite et à TAQA, nos technologies d'imagerie du sous-sol et nos systèmes d'acquisition sismique de haut de gamme et contribuer ainsi au développement réussi des ressources énergétiques et à faible émission de carbone dans la région du Moyen-Orient."

A propos de CGG

CGG ( www.cgg.com ) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 400 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

