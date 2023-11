SATO tarjoaa yhä enemmän vuokra-asuntoja myös pääkaupunkiseudun kehyskunnissa

SATO Oyj, Lehdistötiedote 20.11.2023 klo 10.00





Järvenpää-ilmiö nostaa päätään, ja kehyskuntiin hakeutuu ihmisiä hyvien palvelujen ja viihtyisien asuinympäristöjen perässä. SATOlla on käynnissä useita hankkeita Järvenpäässä, Tuusulassa ja Kirkkonummella.

Voimakkaana jatkuva kaupungistuminen on saanut SATOn panostamaan Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös seudun kehyskuntiin. Kun kaupunkiseudut kasvavat ja tiivistyvät, säteilee osa kasvusta myös seudun ympäryskuntiin. SATOssa Helsingin seutu nähdään kokonaisuutena, johon kuuluvat olennaisesti myös kehyskunnat omine keskustoineen. Yhdessä kehyskunnat muodostavat suuren alueen, jossa asuu yli 350 000 ihmistä. Kun myös seudun keskuskaupungit lasketaan mukaan, yhtenäisellä työssäkäyntialueella asuu jopa 1,5 miljoonaa ihmistä.

“Kaupungistuminen on jatkunut Suomessa edelleen voimakkaana, kehityksessä näkyy vahvasti myös niin sanotun Järvenpää-ilmiön nousu, eli kehyskuntien ja erityisesti niiden kaupunkimaisten osien houkuttelevuus on selvästi kasvanut”, kertoo SATOn kiinteistökehitysjohtaja Antti Laine.

Järvenpää on vauhdilla kasvava kaupunki, jonne SATOlla on käynnistymässä samoihin aikoihin kaksi omien kiinteistöjen täydennyskaavoitushanketta. Järvenpään lisäksi hankkeita on valmistunut ja parhaillaan rakenteilla myös muissa kehyskunnissa, kuten Kirkkonummella ja Tuusulassa.

“Aiemmin kehyskuntiin muutettiin lähinnä omakotitalojen perässä, mutta nyt myös kaupunkimainen asuminen ja vuokra-asuminen ovat kiinnostavia vaihtoehtoja. Kehyskuntiin hakeutuu ihmisiä hyvien palveluiden ja liikenneyhteyksien perässä”, Laine sanoo.

SATO haluaa tarjota asukkailleen monipuolisia asumisen ratkaisuja erilaisissa asuinympäristöissä.

Kaavahankkeita Järvenpäässä – Suunnitteilla yli sata uutta vuokrakotia

SATOlla on tähän asti ollut Järvenpäässä selvästi vähemmän asuntoja kuin esimerkiksi naapurikaupungissa Keravalla. Nyt SATO on käynnistänyt kahden kiinteistön kehittämishankkeet, joiden kautta luodaan mahdollisuudet uusien asuntojen rakentaminen olemassa olevaan kaupunkiympäristöön.

“Järvenpäässä meillä on käynnissä kaksi hanketta keskustan ja rautatieaseman läheisyydessä, Kartanontiellä ja Tupalantiellä. Kun nämä kaavahankkeet etenevät, meidän on tarkoitus toteuttaa noin 120–150 uutta vuokra-asuntoa Järvenpään asuntomarkkinoille”, Laine kertoo.

Hankkeet ovat kaupungin kaavaprosessissa, jonka lopputuloksena syntyy lopullinen asemakaavanmuutos. Tavoitteena on saada uusi asemakaava voimaan vuoden 2024 loppuun mennessä.

“Tämän jälkeen voidaan käynnistää uusien asuntojen toteutussuunnittelu ja varsinainen rakentaminen arviolta vuodesta 2025 eteenpäin”, Laine toteaa.

Ensimmäinen uudisinvestointi Tuusulaan yli 15 vuoteen – Kirkkonummelle uusia asuinalueita yhteistyössä kunnan kanssa

Aiemmin SATOlla on ollut Tuusulassa vain yksi kahden asunnon asuinkiinteistö. Keväällä 2022 SATO kuitenkin päätti rakentaa Tuusulaan uuden asuntokohteen ensimmäistä kertaa yli viiteentoista vuoteen, ja se valmistuu Tuusulan keskustaan eli Hyrylään Pataljoonantielle ensi talvena. Kohteeseen on suunniteltu 92 uutta vuokra-asuntoa, jotka ovat nyt vuokrattavissa SATOn sivuilla. Uudet asukkaat pääsevät muuttamaan asuntoihin helmikuun 2024 alusta alkaen.

Kirkkonummella SATO on puolestaan kehittänyt suurempia asuinalueita yhdessä kunnan kanssa. Sarvvikin alue sijaitsee Espoonlahden rannalla, Kivenlahtea vastapäätä, lähellä Kivenlahden metroasemaa ja Espoon palveluita. Toinen SATOn alue sijaitsee Kirkkonummen keskustan tuntumassa, Vesitorninmäellä, jonne valmistui keväällä 2022 uusi, 79 asunnon vuokra-asuntokohde.

“Kirkkonummi ja erityisesti sen keskusta on meille uudempi alue. Vaikka SATOlla onkin ollut asuntoja Kirkkonummella jo entuudestaan, uusia asuntoja olemme kuitenkin rakentaneet melko vähän. Vesitorninmäkeä edeltävä hanke valmistui Sarvvikiin syksyllä 2015”, Laine kertoo.

Käynnissä olevien kehyskuntien hankkeiden lisäksi SATO tutkii jatkuvasti uusia kehitysmahdollisuuksia muissa pääkaupunkiseudun kehyskunnissa, kuten Hyvinkäällä, Keravalla, Sipoossa ja Porvoossa.

Lue lisää SATOn kohteesta Tuusulan keskustassa

https://www.sato.fi/fi/tiedotteet/satolle-92-uutta-vuokra-asuntoa-tuusulan-rykmentinpuistoon

https://www.sato.fi/fi/tulossa/tuusula/pataljoonantie-3-5

Lue lisää SATOn asunnoista Kirkkonummella

https://www.sato.fi/fi/kaupunki/kirkkonummi



Lisätietoja:

SATOn kiinteistökehitysjohtaja Antti Laine, antti.laine@sato.fi

Mediatiedustelut:

Viestintäpäällikkö Marjaana Kivioja, marjaana.kivioja@sato.fi, puh. 0400 773 181

SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 25 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 291,2 miljoonaa euroa, liikevoitto 198,9 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 151,9 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 5 miljardia euroa. www.sato.fi