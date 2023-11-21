Teledyne e2v 發佈下一代高性能全域快門 CMOS 影像感測器

法國格勒諾布爾, Nov. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne e2v，Teledyne Technologies [NYSE: TDY] 公司和全球成像解決方案創新者宣佈 Emerald™ Gen2，其新的最先進的 CMOS 圖像感測器系列。該新系列基於 Teledyne e2v 的先進成像技術，可提供增強的性能，使新感測器成為各種機器視覺用途、室外監控以及交通檢測和監控攝像機的理想選擇。



Emerald Gen2 提供 8.9 百萬像素 (4,096 x 2,160) 或 12 百萬像素 (4,096 x 3,072)、單色或彩色以及標準和不同速度等級。高速型號為需要以極高速度提供清晰圖像的苛刻應用提供卓越的性能，例如食品分類、檢測和智慧交通系統。

此感測器擁有 2.8µm 的小型全域快門像素，採用 Teledyne e2v 的最新一代導光管照明技術設計而成，可在 10 位元和 12 位元 ADC 模式提供最高 67 dB 的動態範圍。這允許相機在高對比度場景中工作，而圖像中沒有任何曝光問題。

與原始的 Emerald 系列相比，新一代具有多項改進功能。其基體是以緊湊的 21 x 20 mm² 為中心陶瓷栅格陣列 (CLGA) 封裝，適合 1 英寸光學格式，可實現更輕鬆、更具成本效益的集成。它具有兩種類型的輸出，LVDS 和 MIPI CSI 2，為相機製造商提供了使用任一介面的選項，具體取決於客戶的要求。它還具有出色的低雜訊性能，具有 < 3e- 讀數雜訊，並通過雙光管技術提高了靈敏度和角度回應。

Teledyne e2v 營銷經理 Maxime Taupin 表示：「我們很高興推出 Emerald Gen2 感測器系列，該系列專為滿足多個行業當前和未來的需求而設計。憑藉改進的光電性能和選擇輸出的靈活性，新一代感測器為相機製造商提供了高性能解決方案，可滿足各種苛刻的客戶需求。」

敬請在 2023 年 12 月 6 日至 8 日於日本橫濱舉行的國際上觀看 Emerald Gen2 的現場演示國際

影像技術與設備技術展覽會 (ITE) 上觀看 Emerald Gen2 的現場演示。敬請蒞臨 Teledyne 的第 D-04 號展位或 線上聯絡我們 以瞭解更多資訊。

可按需提供文件和樣品。

關於 Teledyne e2v

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