Avis aux médias - L’ASPQ et Dunsky Énergie + Climat dévoilent une nouvelle feuille de route au service de la décarbonation du système de santé québécois

MONTRÉAL, 21 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) organise une conférence de presse pour dévoiler le plus récent rapport de la firme de conseil Dunsky Énergie + Climat, préparé grâce au soutien financier de la Fondation familiale Trottier et à la collaboration de plusieurs organismes clés des secteurs de la santé et de l’environnement.



Le rapport se veut une feuille de route « clé en main » de décarbonation en identifiant des stratégies à fort potentiel d’impact et visant à minimiser les coûts pour atteindre l’objectif zéro émission dans le réseau de la santé.

Pour l’occasion, Thomas Bastien, directeur général de l’ASPQ sera accompagné de Audrey Yank, consultante pour Dunsky Énergie + Climat, et de Jean-Patrick Toussaint, directeur principal du Programme Climat à la Fondation familiale Trottier. Ils pourront répondre aux questions sur place suite à la conférence et seront disponibles pour des entrevues.

