11:11 Systems ausgezeichnet als „Aspiring Provider“ in 2023 Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer for Disaster Recovery as a Service

FAIRFIELD, NJ. – 21 Nov, 2023 – 11:11 Systems („11:11“), ein Anbieter von verwalteten Infrastrukturlösungen, wurde im Bericht „2023 Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer for Disaster Recovery as a Service (DRaaS)“ als „Aspiring Provider“ ausgezeichnet.

11:11 Systems ist eines von sieben in dieser Kategorie ausgezeichneten Unternehmen. Kunden lobten das Unternehmen für sein außergewöhnliches Engagement und stellten es heraus als „ herausragendes Account-Team, dessen Experten zu den Besten der Branche zählen “.

Die Verlässlichkeit und durchgängig positiven Ergebnisse des Angebots von 11:11 Systems brachten dem Unternehmen viel Anerkennung ein, wobei in Rezensionen immer wieder die „ sehr zuverlässige DRaaS-Lösung, die über die vergangenen Jahre erstklassige Ergebnisse bereitgestellt hat “, genannt wird. Kunden hoben zudem das Know-how von 11:11 Systems und seinen fortlaufenden Support hervor: „ Sie sind mit ihren Produkten bestens vertraut und leisten selbst nach der Implementierung hervorragenden Support “.

„Diese Auszeichnung im Rahmen des ‚Voice of the Customer‘-Berichts bestätigt erneut unsere Strategie und unser Engagement für kontinuierliche DRaaS-Innovation, wobei der Kunde stets im Mittelpunkt steht“, sagte Kaushik Ray, Chief Experience Officer bei 11:11 Systems. „Sie spiegelt das Vertrauen unserer Kunden in unsere Lösungen wider, aber auch die ganz konkreten Auswirkungen, die wir auf ihre Unternehmen hatten. Wir sind nicht einfach irgendein Anbieter, sondern ein Partner im Erfolg unserer Kunden.“

Das umfangreiche DRaaS-Angebot von 11:11 Systems zielt darauf ab, Unternehmen vor ungeplanten Ausfallzeiten zu schützen und sie bei der Erfüllung von unterschiedlichen Wiederherstellungsvorgaben zu unterstützen. Die branchenführenden Lösungen von 11:11 sorgen für zuverlässigen, lückenlosen Schutz von Workloads, die beim Kunden lokal ausgeführt werden oder in AWS bzw. in Azure Cloud-Umgebungen, die AWS-, Veeam - und Zerto -Technologie nutzen. Bei Cyberkriminalität, Naturkatastrophen, Hardware-Ausfällen und anderen ungeplanten Vorfällen sorgt 11:11 Systems für eine schnelle, erfolgreiche Wiederherstellung und schützt dadurch die operative Kontinuität von Unternehmen.

Gartner Peer Insights ist eine angesehene Plattform zur Erfassung und Aufbereitung von unabhängigen Rezensionen und Bewertungen von IT-Experten, die wertvolle Einblicke in verschiedene IT-Software und -Services bereitstellt. Sein umfassender Bericht „Voice of the Customer“ fasst reale Erfahrungen und Meinungen von Kunden zusammen, um bei Kaufentscheidungen über das gesamte Technologiespektrum hinweg Unterstützung zu leisten.

Gartner, Voice of the Customer for Disaster Recovery as a Service, Peer Contributors, 31. Oktober 2023

Gartner® und Peer Insights™ sind Marken von Gartner, Inc. oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Gartner® Peer Insights™ gibt die Meinungen von einzelnen Endanwendern aufgrund von deren eigenen Erfahrungen wieder. Es handelt sich nicht um faktische Aussagen oder um Auffassungen von Gartner oder verbundenen Unternehmen. Gartner spricht keine Empfehlung für die in seinen Inhalten erwähnten Anbieter, Produkte oder Services aus und lehnt jegliche ausdrücklichen und implizierten Garantien in Bezug auf diese Inhalte ab, einschließlich Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

