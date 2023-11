English Chinese (Simplified) Indonesian Spanish Thai

Dua Dekade RSPO, Tegaskan Kemitraan Untuk 20 Tahun Mendatang

Aksi bersama dibarengi praktik berkelanjutan inovatif yang telah tertanam di dalam industri, membuahkan hasil dengan meningkatnya jumlah sertifikasi RSPO secara global, keanggotaan, volume produksi dan konsumsi, seiring dengan peningkatan kepedulian terhadap lingkungan

November 21, 2023 06:24 ET | Source: Roundtable on Sustainable Palm Oil

Kuala Lumpur, MALAYSIA