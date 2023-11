English Chinese (Simplified) Indonesian Spanish Thai

RSPO เฉลิมฉลอง 20 ปีแห่งผลกระทบ พร้อมยืนยันพลังแห่งความร่วมมือในอีก 20 ปีข้างหน้า

การร่วมมือและแนวทางปฏิบัติใหม่ ที่หว่านลงในอุตสาหกรรมปาล์มกำลังก่อดอกออกผล โดยเห็นได้จากการรับรองมาตรฐาน RSPO ทั่วโลก จำนวนสมาชิก การผลิตและการบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อมที่มากยิ่งขึ้น

November 21, 2023 06:24 ET | Source: Roundtable on Sustainable Palm Oil Roundtable on Sustainable Palm Oil

Kuala Lumpur, MALAYSIA