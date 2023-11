English Chinese (Simplified) Indonesian Spanish Thai

RSPO展示20年成就,强调未来20年伙伴关系的力量

行业内的集体行动和创新实践正在取得成果,RSPO的全球认证、成员数量、可持续棕榈油的产量和消费量稳步上升,同时环境管理也在不断加强。

November 21, 2023 06:24 ET | Source: Roundtable on Sustainable Palm Oil Roundtable on Sustainable Palm Oil

Kuala Lumpur, MALAYSIA