Une nouvelle feuille de route au service de la décarbonation du système de santé québécois

MONTRÉAL, 21 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’atteinte de l’objectif zéro émission directe pour les bâtiments et les véhicules du secteur de la santé d’ici 2040 est possible, à condition d’engager les investissements requis dès aujourd’hui. C’est ce que conclut un nouveau rapport de la firme Dunsky Énergie + Climat, préparé grâce au soutien financier de la Fondation Familiale Trottier et à la collaboration de plusieurs organismes clés des secteurs de la santé et de l’environnement.



Le rapport se veut une feuille de route « clé en main » de décarbonation en identifiant des stratégies à fort potentiel d’impact et visant à minimiser les coûts pour atteindre l’objectif zéro émission dans le réseau de la santé.

Le rapport dévoile qu’un plan structurant de 3,8 milliards de dollars est requis pour atteindre l’objectif de décarbonation dans le réseau de la santé d’ici 2040. Cet investissement permettrait non seulement de répondre aux cibles de décarbonation établies, mais positionnerait également le Québec comme chef de file dans la transition climatique, en plus d’être bénéfique à la santé de la population québécoise.

À terme, ce plan pourrait cumuler des économies de l’ordre de 787 millions de dollars, soit 571 millions de dollars grâce à la décarbonation des bâtiments et 216 millions de dollars grâce à l'électrification du parc de véhicules. Ceci est sans compter la réduction du besoin de soins liés aux changements climatiques. Les recommandations formulées visent les bâtiments, les véhicules et les émissions indirectes, ainsi que la mise en place d’une gouvernance de décarbonation proactive.

Parmi les principales recommandations du rapport :

Affirmer l’engagement du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et définir les pouvoirs et les mandats pour agir au sein du MSSS et des établissements;

Instaurer des mesures d'économie d'énergie, notamment récupérer la chaleur perdue, et substituer les énergies fossiles, tout en assurant une gestion efficace de l'énergie dans les bâtiments;

Électrifier les véhicules et les ambulances, tout en planifiant de façon optimale les infrastructures de recharge et l’usage des véhicules;

Comptabiliser les émissions indirectes aux bilans carbone. Évaluer et planifier la mise en œuvre d’interventions clés.

Une feuille de route qui appelle à un partenariat gouvernemental et sectoriel

Le rapport préparé par Dunsky Énergie + Climat démontre qu’une trajectoire de décarbonation institutionnalisée dans le réseau de la santé répond aux objectifs climatiques tout en générant des bénéfices pour la santé de la population québécoise.

Les recommandations formulées sont en adéquation avec les engagements du gouvernement du Québec et fournissent des solutions tangibles pour atteindre les cibles climatiques dont le Québec s’est doté, notamment pour les bâtiments de l’État ainsi que pour son parc de véhicules.

Le dévoilement du rapport se fait à un moment charnière, à l’aube la 28e Conférence des Parties (COP28) sur le climat pour laquelle une première journée sera entièrement dédiée à la santé.

« C’est en unissant nos forces que nous pourrons créer un système de santé durable dont les avantages dépassent les bénéfices climatiques, qu’il s’agisse de l’amélioration de la qualité de l’air, de la prévisibilité des coûts énergétiques, de la réduction des coûts d’opération ou de l’optimisation des soins de santé. Nous sommes prêts à collaborer avec le gouvernement du Québec dans la mise en place d’un plan d’action de décarbonation du système de santé. » souligne Thomas Bastien, Directeur général de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ).

Liens

Citations

« Sachant que la crise climatique est une menace réelle pour le secteur de la santé et que celui-ci se doit d’être exemplaire en matière d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, il nous apparaissait important de soutenir une démarche permettant de mesurer les efforts nécessaires pour décarboner ce secteur. La feuille de route proposée par ce rapport répond à ce besoin et permettra de cibler les mesures et investissements requis pour créer un système de santé durable au Québec » - Éric St-Pierre, directeur exécutif de la Fondation familiale Trottier.

« La combustion d’énergies fossiles contribue à la fois à la pollution atmosphérique et aux changements climatiques, affectant ainsi la santé des populations, notamment en aggravant certaines maladies chroniques. La prise d’actions mobilisatrices pour l’atteinte de la carboneutralité est primordiale, non seulement en raison des impacts actuels, mais également parce qu'ils affecteront nos générations futures. » - Dre Mylène Drouin, Directrice régionale de santé publique pour la région de Montréal.

« La santé est aux premières loges des grands enjeux environnementaux de notre époque. C’est avec enthousiasme que nous prendrons part à ce grand projet de décarbonation du secteur de la santé, » souligne Jean-François Fortin Verreault, président-directeur général (PDG) du Centre intégré universitaire en santé et services sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’île-de-Montréal, qui s’exprime au nom de l’ensemble des PDG des CIUSSS/CISSS du grand Montréal. « Nos établissements ont un rôle clé à jouer dans la réduction de ces impacts environnementaux dans notre milieu. Nous nous engageons donc tous ensemble à déployer des actions concrètes et durables pour assurer une meilleure santé et qualité de vie de notre population, » ajoute-t-il.

« Le CHUM a déjà déclaré son souhait de viser la décarbonation d'ici 2040. Il accueille avec grand enthousiasme le soutien de la Fondation Familiale Trottier à l'atteinte de cet objectif majeur pour les futures générations. » - Jocelyn Boucher, Directeur général adjoint aux affaires administratives CHUM.

« Le réseau de la santé et des services sociaux du Québec a un rôle d'exemplarité et de leadership à exercer en matière de lutte contre les changements climatiques. À titre de service essentiel, les établissements seront les premiers touchés par les conséquences de la crise climatique. À ce titre, il est paradoxal qu'ils contribuent de façon aussi importante à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre du Québec! Synergie Santé Environnement, à travers sa mission, accompagne les établissements de santé et de services sociaux depuis plus de 15 ans à réduire leurs nombreux impacts négatifs sur l'environnement et la santé. » - Jérôme Ribesse, co-fondateur et directeur général adjoint, Synergie Santé Environnement.

« Comme médecins, notre responsabilité professionnelle et déontologique a toujours été très claire : offrir des soins de qualité. En contexte d'urgence climatique, ceci signifie également transformer le réseau dans lequel nous œuvrons afin qu'il ne soit pas un contributeur négligé, mais plutôt un acteur de solutions. Pour l'AQME, l'équation est simple : réduire l'empreinte du réseau, c'est engendrer des bénéfices économiques et sanitaires francs, profitable à la santé de tous et toutes. Ce rapport vient nous démontrer clairement que nous avons les outils requis afin de réduire l'empreinte environnementale du réseau de la santé et des services sociaux du Québec, avec l'instauration de bonnes pratiques de gouvernance. » - Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, médecin de famille et présidente de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME).

À propos de Dunsky Énergie + Climat

Dunsky est fier de soutenir les principaux acteurs – gouvernements, entreprises d’énergie, grandes corporations et autres – dans leurs démarches pour accélérer la transition énergétique de façon efficace et responsable. Forte d’une équipe de plus de 50 experts, Dunsky œuvre dans les domaines des Bâtiments, de la Mobilité, de l’Industrie et de l’Énergie. Basés au Québec, nous appuyons nos clients de deux façons : par l'analyse rigoureuse des opportunités (technique, économique, marchés), et par la conception ou l’évaluation de Stratégies (plans, programmes, politiques) pour en assurer le déploiement.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyen·nes et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. Elle soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à toutes et tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. Pour plus de détails : aspq.org.

À propos de la Fondation Familiale Trottier

La Fondation Familiale Trottier a été établie pour créer un impact significatif et améliorer la vie des Canadiens. Dans l'esprit de cette vision, la Fondation favorise les projets de découverte scientifique, l'amélioration de l'éducation, l'atténuation du changement climatique et la protection de l'environnement, l'amélioration des soins de santé et aux patients, ainsi que le soutien d’une sélection d’initiatives communautaires et internationales. Pour en savoir plus: https://www.fondationtrottier.com/

Contact

Véra Ferret, Responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec

Cellulaire : 450-626-8879 — Courriel : vferret@aspq.org