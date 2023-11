Le Conseil d’administration de la CTF/FCE s’attaque à la crise de la rétention et du recrutement

OTTAWA, 21 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil d’administration de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE) se réunira les 21 et 22 novembre à Ottawa pour s’attaquer, notamment et de toute urgence, à la grave crise de la rétention et du recrutement du personnel enseignant qui paralyse l’éducation publique dans tout le pays.



Cette réunion, d’une importance stratégique sera l’occasion de décider des actions collectives à mener sans plus attendre pour résoudre les difficultés que connaît la profession enseignante du Canada.

Cette crise a ses racines dans les mauvaises conditions de travail. La taille des classes ne fait qu’augmenter au même titre que leur complexité. Les écoles manquent de soutien et de ressources pour les élèves aux besoins particuliers. Les statistiques signalent une montée de la violence physique et psychologique. En plus, des facteurs complexes ont contribué à la crise, dont les fluctuations de la population scolaire et le déclin des inscriptions dans les facultés d’éducation. Malheureusement, toutes les organisations membres et associées de la CTF/FCE ont indiqué que des enseignantes et enseignants non certifiés exercent actuellement la profession dans toutes les régions du Canada.

La présidente de la CTF/FCE, Heidi Yetman, insiste sur la gravité de la situation. « Il n’y a pas de pénurie de personnel enseignant, mais une pénurie de conditions de travail décentes! Le Canada est arrivé à un point de rupture en éducation. Il faut que les gouvernements des provinces et des territoires investissent davantage dans l’éducation publique et travaillent avec les syndicats pour parvenir à des solutions. C’est ensemble que nous parviendrons à faire en sorte que l’enseignement soit assuré dans toutes les classes du Canada par des enseignantes et enseignants qualifiés. Rappelons-nous qu’une société saine et prospère repose sur une éducation publique de qualité financée par l’État. »

La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants

Fondée en 1920, la CTF/FCE est une alliance nationale d’organisations provinciales et territoriales de l’enseignement qui représentent plus de 365 000 membres du corps enseignant et autres travailleurs et travailleuses du secteur de l’éducation au Canada. Elle est également affiliée à l’Internationale de l’Éducation, qui représente plus de 32 millions d’éducateurs et éducatrices.