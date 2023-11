Huhtamäki Oyj julkistaa takaisinostotarjouksen lopputuloksen

HUHTAMÄKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 21.11.2023 KLO 17.45

Huhtamäki Oyj (”Huhtamäki”) julkistaa tänään lopputulokset takaisinostotarjouksesta, jossa Huhtamäen 4.10.2017 liikkeeseen laskemien 4.10.2024 erääntyvien 150 000 000 euron 1,625 prosentin senior-ehtoisten, vakuudettomien velkakirjojen (ISIN FI4000282801) (”Velkakirjat”) haltijat kutsuttiin myymään Velkakirjansa käteistä vastaan 13.11.2023 päivätyssä tarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Tarjousmuistio”) (”Takaisinostotarjous”). Tässä tiedotteessa käytetyt isoilla alkukirjaimilla kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, on määritelty Tarjousmuistiossa.

Takaisinostotarjouksen mukaisia Velkakirjojen päteviä tarjousilmoituksia vastaanotettiin nimellisarvoltaan yhteensä 61 153 000 euron edestä.

Huhtamäki ilmoittaa, että Velkakirjojen lopullinen hyväksyttävä määrä on nimellisarvoltaan yhteensä 50 316 000 euroa (”Velkakirjojen Lopullinen Hyväksyttävä Määrä”) Takaisinostotarjouksen mukaisesti. Siten kaikkiin päteviin tarjousilmoituksiin sovelletaan 80,2 prosentin pro rata -kerrointa, pyöristettynä alaspäin lähimpään 1 000,00 euroon Tarjousmuistiossa kuvatun prosessin mukaisesti.

Huhtamäki myös ilmoittaa, että Tarjousmuistiossa määritelty uuden liikkeeseenlaskun ehto on täyttynyt.

Velkakirjojen ostohinta on 979,5 euroa kutakin Velkakirjojen 1 000,00 euron nimellismäärää kohden. Lisäksi Huhtamäki maksaa Takaisinostotarjouksessa ostettavaksi hyväksytyille Velkakirjoille kertyneet ja maksamattomat korot.

Takaisinostotarjouksen selvityspäivä on arviolta 24.11.2023. Kaikki Huhtamäen hankkimat Velkakirjat tullaan mitätöimään. Velkakirjat, joita ei ole hankittu Takaisinostotarjouksen mukaisesti, jäävät voimaan.

Nordea Bank Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat Takaisinostotarjouksen järjestäjinä ja Nordea Bank Oyj toimii Takaisinostotarjouksen tarjousasiamiehenä. Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla Nordea Bank Oyj:ltä, sähköposti: Nordealiabilitymanagement@nordea.com / puh.: +45 6136 0379 ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:ltä (publ), sähköposti: liabilitymanagementdcm@seb.se / puh.: +44 7 818 426 149.

Lisätietoja:

Tom Erander, rahoitusjohtaja, puh. +358 (0)10 686 7893

Huhtamäki Oyj

Konserniviestintä

