Esker annonce la nomination de Catherine Plasse au poste de Directrice Financière Groupe

Lyon, le 21 Novembre 2023 — Esker , plateforme cloud leader des solutions d'automatisation des processus pilotées par l'IA, pour les métiers de la finance, des achats et du service client, annonce aujourd’hui la nomination de Catherine Plasse en tant que nouvelle Directrice Administrative et Financière (DAF) d’Esker.

Sous la direction d’Emmanuel Olivier, Membre du Directoire d’Esker, Catherine assurera la direction et la coordination des équipes financières du Groupe au niveau mondial et rejoint le Comité Exécutif Associé d’Esker. Elle dirigera la production de l’information à destination du public et de la communauté financière, s’assurera du maintien d’un environnement de contrôle interne de haut niveau et garantira plus généralement le respect des obligations réglementaires du Groupe. Catherine jouera également un rôle crucial dans le pilotage de la performance opérationnelle du Groupe Esker au travers de la direction des services de contrôle budgétaire et de gestion. Enfin, en collaboration avec le comité de Direction, elle sera activement impliquée dans la poursuite de la politique volontariste du Groupe en matière sociale, environnementale et de gouvernance d’entreprise.

Catherine Plasse apporte à Esker une expertise de plus de 15 ans dans la gestion stratégique de l'information aux cadres exécutifs et dans la supervision des fonctions financières. Au sein du groupe SUEZ, elle a occupé des postes à responsabilité dans les fonctions de consolidation, de contrôle de gestion et de direction financière opérationnelle, notamment aux Etats-Unis pendant trois années



Catherine Plasse est titulaire de trois diplômes en administration des affaires internationales, de l'Université de Northumbria, UK (BA), de l'IAE France (Master) et de l'EDHEC Business School (BA). Elle détient une certification en Management de la Transition Durable d'HEC Paris et en Principes de Finance Durable de l'Université Erasmus de Rotterdam

“Je suis ravie de rejoindre Esker, une entreprise innovante qui joue un rôle essentiel dans la transformation numérique des entreprises à l'échelle mondiale. J'attends avec impatience de contribuer au succès continu du groupe et de collaborer avec une équipe aussi dynamique et talentueuse.” Commente Catherine Plasse, Directrice Administrative et Financière d'Esker “Catherine apporte à Esker à la fois une riche expérience internationale au sein de grands groupes, de fortes compétences techniques et managériales et de réelles convictions en matière de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Nous nous réjouissons de travailler avec elle à la poursuite de la success story d’Esker.” Explique Jean-Michel Bérard, Président-Fondateur et du Directoire d'Esker

