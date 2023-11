Ageas fait le point sur ses activités lors de sa Journée des Investisseurs à Londres

Aujourd’hui, Ageas a tenu sa Journée des Investisseurs, au cours de laquelle le Groupe a fait le point sur sa stratégie Impact24, ses performances et une sélection d’autres thèmes.

Ageas confirme ses engagements au niveau du Groupe

Ageas a reconfirmé ses prévisions selon lesquelles le résultat opérationnel net pour 2023 devrait atteindre la limite supérieure de la fourchette d’EUR 1,1 à 1,2 milliard, même en tenant compte des tempêtes récentes en Belgique, au Royaume-Uni et en France. Le Groupe a également réitéré sa confiance dans la capacité des entités opérationnelles à faire remonter plus de liquidités que nécessaire pour réaliser l’objectif de croissance du DPA de 6 à 10 % fixé dans le cadre d’Impact24. Les fondations solides du Groupe permettent d’assurer une croissance attractive du dividende, conformément à l’ambition d’Impact24, et cela, également au-delà de ce cycle stratégique.

Maintien du potentiel de croissance en Chine

L’activité en Asie, en particulier en Chine, continue de générer une solide performance opérationnelle, avec une excellente croissance de l’encaissement, une évolution favorable des marges et une focalisation résolue sur la qualité plutôt que sur la quantité. Ces performances robustes se reflètent à la fois dans les solides résultats IFRS 17 et dans la génération de capital opérationnel, tandis que la valeur élevée et la MSC des nouvelles affaires devraient contribuer aux bénéfices futurs. Le Groupe est convaincu du potentiel du marché chinois des assurances Vie, Santé et Retraite, et a confirmé sa participation à l’appel d’offres pour une augmentation de capital lancé récemment par Taiping Pension, pour une participation de 10 %, ce qui pourrait représenter un investissement d'environ EUR 140 millions.

Transformation réussie d’Ageas UK

Depuis 2020, Ageas UK a connu une transformation considérable et réussie en faisant le choix clair de concentrer ses activités sur le marché britannique des assurances pour particuliers et en investissant dans des capacités qui assureront sa différenciation dans les données, les compétences techniques de l’assurance, la technologie et l’efficacité. En conséquence, Ageas UK est bien placé pour capitaliser sur les progrès réalisés grâce à une croissance accrue sur les marchés sélectionnés et pour générer un bénéfice net après impôts de GBP 100 millions d’ici 2027.

AG poursuit sa croissance

Leader sur le marché belge, AG génère de manière continue des résultats solides et une croissance durable. AG continue de percevoir de nombreuses opportunités de se développer sur le marché belge en se développant dans des marchés de niche adjacents à son activité principale, en restant le pionnier des produits et services novateurs et en adoptant de nouvelles technologies. S’appuyant sur des bases solides, AG a pour ambition de générer une croissance rentable et supérieure à celle du marché dans l’ensemble de ses segments d’activés pour le futur.

Hans De Cuyper, CEO Ageas:

« Ageas est un Groupe international de gagnants locaux qui bénéficient de synergies non seulement au niveau des coûts, mais aussi au niveau des revenus, grâce au partage d’expertise et à des solutions novatrices en matière de ventes, d’opérations et de technologie. Notre diversification entre différentes régions et activités nous permet de générer une performance solide et constante pour l’avenir. »

Les présentations et les enregistrements de la Journée des Investisseurs 2023 seront disponibles sur le site web d’Ageas.

