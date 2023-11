Ressources Robex Inc. annonce des résultats de forage positifs à Mansounia, et prolonge l’étendue du gisement de 5 km

QUÉBEC, 21 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (TSXV : RBX), ci-après « Robex » ou la « Société », est fière d’annoncer la conclusion de la première phase de forage de délimitation des ressources minérales du gisement Mansounia Central, situé à environ 3 km au sud de la nouvelle usine de transformation dans le cadre du projet Kiniéro en Guinée, en Afrique occidentale.



Les intersections principales sont les suivantes :

MRC23-038 : 16 m à 8,06 g/t Au à partir de 27 m

MRC23-091 : 10 m à 4,91 g/t Au à partir de 52 m

MRC23-080 : 25 m à 3,61 g/t Au à partir de 18 m

MRC23-113 : 12 m à 2,89 g/t Au à partir de 10 m

MRC23-033 : 13 m à 2,21g/t Au à partir de 46 m



Robex a achevé un vaste programme de forage de délimitation du gisement de 147 trous en septembre 2023 à Mansounia Central, à l’issue d’une vaste campagne de géochimie de l’or extractible par lixiviation en tas (bulk leach extractable gold, BLEG) dans le sol sur l’ensemble de la zone de licence de Mansounia. La signature géochimique BLEG a confirmé que les gisements de Mansounia Central et Mansounia Sud représentent des cibles d’exploration majeures au sein du couloir de cisaillement minéralisé beaucoup plus vaste de « Sabali-Mansounia ». Ce corridor abrite le gisement voisin de Sabali Sud (annoncé le 24 mai 2022), foré par Robex, et fait désormais pleinement partie de la reprise du projet Kiniéro.

Le programme de forage d’exploration 2023 de Robex à Mansounia Central a été conçu pour confirmer la fiabilité des forages historiques. Le gisement de Mansounia Central a fait l’objet de forages de reconnaissance RAB de 2003 à 2005, puis de forages RC et DD de 2005 à 2012. Le forage de reconnaissance initial entrepris par Robex en 2022 a produit des intersections aurifères significatives près de la surface et a confirmé les forages historiques (annoncé le 28 novembre 2022).

La campagne a vu le jour en avril 2023 pour prendre fin en septembre 2023, culminant à 147 trous de forage sur un total de 23 310 m, réalisés au moyen de techniques de forage RC et principalement sur une grille de forage de 100 m x 50 m, avec des forages de reconnaissance supplémentaires. Les résultats très encourageants confirment la large présence d’un gisement aurifère supergène supérieur à faible teneur mais bien développé, dans la partie supérieure de 30 à 50 mètres, comme l’a démontré le forage de reconnaissance.

Les résultats de la campagne de forage RC de délimitation du gisement de Mansounia Central ont par ailleurs confirmé ce qui suit :

la précision et la fiabilité des données historiques ;

le rapport entre l’or dans le sol BLEG et le magnétisme aérien, les intrusifs, l’empreinte d’altération présumée et les structures sous-jacentes confirmées ;

un large gisement, profond et continu, de minéralisation aurifère supergène à faible teneur dans le corridor Sabali-Mansounia ;

les gisements de Mansounia Central représentent une source d’oxyde et de nouvelle roche stratégiquement proche de l’usine (environ 3,5 km) pour les travaux de forage intercalaire visant à les transformer en réserves minérales en vue de leur inclusion dans le programme d’exploitation de la mine d’or de Kiniéro ; et

Mansounia Central reste ouvert en direction du Sud et du Nord, vers Mansounia Sud et Sabali Sud respectivement, où les deux gisements pourraient naturellement converger en un seul domaine de forage pour former une plus grande fosse à ciel ouvert.



Le forage intercalaire devrait démarrer à Mansounia Central début 2024 pour mettre à jour les prévisions relatives aux ressources minérales. Les forages prévus comprendront également des forages de reconnaissance d’extension vers le Sud, plus précisément dans le gisement de Mansounia Sud. Avec l’ajout de Mansounia, l’extension latérale totale représente environ 5 km de Sabali Nord à Mansounia Central. Il s’agit d’une opportunité de taille pour agrémenter le projet d’oxyde près de la surface, plus économique.



Figure 1 : Aperçu de la zone minière de Kiniéro, illustrant bien la proximité de Mansounia Central avec l’usine et la grande étendue de la zone (environ 5 km) depuis la section méridionale de Mansounia Central jusqu’au nord de Sabali Nord.







Figure 2 : Cartographie de Mansounia Central indiquant les programmes de forage (historiques) réalisés par Burey Gold et Goldfields, et ceux réalisés par Sycamore Mine Guinee (SMG) (Robex). Les trous de forage RC plus grands et bordés de noir symbolisent l’emplacement du programme de forage de 100 m x 50 m récemment achevé.







Figure 3 : Sections transversales A-B et C-D indiquant les interceptions significatives en profondeur (0,2 g/t Au et 0,8 g/t Au) et l’enveloppe minéralisée préliminaire.

Aurélien Bonneviot, le président et directeur général a déclaré : « Nous nous réjouissons de constater les résultats positifs du forage à Mansounia. Nous affinons l’interprétation de l’étude de faisabilité définitive conduite en 2004 par les précédents exploitants. En réalisant plus de forages entre le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024, nous pourrons améliorer notre modélisation, qui fera l’objet d’un rapport actualisé sur les ressources minérales signé Robex, à paraître au premier trimestre 2024. Ces résultats encourageants nous permettront d’augmenter le ratio d’oxyde dans l’usine et de passer à une cadence supérieure, comme souligné dans notre étude de faisabilité définitive. »

Personne qualifiée

Les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse ont été révisées et approuvées par Dan Tucker, titulaire d’un bachelor en sciences, ingénieur expert, membre de l’Australasian Institute of Mining and Metallurgy (CP Geo), une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101. M. Tucker est l’ingénieur minier en chef de Robex et, en tant que tel, n’est pas indépendant au sens du Règlement 43-101.

À propos de Robex Resources Inc.

Robex est une société de production et de développement aurifère multi-juridictionnelle d’Afrique de l’Ouest au potentiel d’exploration à court terme. La Société a pour vocation la réalisation d’opérations sûres, diversifiées et responsables dans les pays où elle exerce ses activités, avec pour objectif de favoriser une croissance durable. La Société exploite la mine Nampala au Mali depuis 2017, et fait progresser le projet aurifère Kiniéro en Guinée.

Avec l’appui financier de deux actionnaires stratégiques, Robex entend devenir un producteur d’or de premier plan en Afrique de l’Ouest.

