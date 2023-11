Aktia Pankki Oyj

22.11.2023 klo 8.00

Aktian pääekonomisti: Vaikka talous tökkii, suomalaiset ostavat osakkeita ja rahastoja entiseen malliin

Taloudellinen epävarmuus, korkea inflaatio ja korkojen nousu eivät ole vaimentaneet suomalaisten sijoitusintoa. Aktian pääekonomisti Lasse Corinin mukaan historia on opettanut, että parhaat sijoitukset tehdään vaikeina aikoina, ja oppi näyttää menneen perille.

Palkansaajien ostovoima on heikentynyt voimakkaasti inflaation kiihtyessä, mutta silti kotitalouksien säästämisaste kääntyi tänä vuonna positiiviseksi. Käänne on seurausta sekä tulojen kasvusta että kulutuksen kasvun hidastumisesta. Lasse Corinin mukaan taloudellinen epävarmuus lisää säästämishaluja.

”On luonnollista, että epävarmuuden ollessa suurta kotitaloudet säästävät enemmän. Näin kävi 1990-luvun pankkikriisissä, vuoden 2008 finanssikriisissä ja koronakriisissä.”

Rahastot ja osakkeet tekevät kauppansa

Kotitalouksien rahastosijoittaminen on jatkunut poikkeuksellisen vilkkaana koko vuoden. Nettomerkinnät ovat olleet vuoden 2010 jälkeen suuremmat vain vuonna 2021, jolloin myös sijoitusmarkkinoiden tunnelma oli huomattavasti myönteisempi. Syyskuun 2023 lopussa kotitalouksien kaikkien rahastosijoitusten arvo ylitti 32 miljardia euroa.

”Into säästää rahastoihin on silmiinpistävä, sillä kuluttajaluottamuskyselyissä ei ajankohdan otollisuutta säästämiseen ole arvioitu näin huonoksi sitten 1990-luvun”, Corin huomauttaa.

Helsingin pörssi on kehittynyt heikosti vuoden 2023 aikana, ja yleisindeksin kehitys on ollut selvästi huonompi kuin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Markkinoiden heilunnasta huolimatta suomalaiset ovat kuitenkin sijoittaneet osakemarkkinoille kiitettävän aktiivisesti.

”Tänä vuonna osakesijoittajien lukumäärä on kasvanut yli 26 000:lla, ja heinäkuussa yli 995 000 suomalaista omisti pörssiosakkeita. Tammi–kesäkuussa suomalaisten kotitalouksien myymien ja ostamien osakkeiden erotus oli noin 600 miljoonaa euroa, joten osakkeita ostettiin enemmän kuin myytiin”, Corin toteaa.

Suomalaiset suosivat suomalaista – myös osakekaupoilla

Silmiinpistävää suomalaisessa osakesijoittamisessa on korkea kotimaisuusaste. Lähes 90 prosenttia osakeomistusten arvosta tulee kotimaan pörssiin sijoitetuista osakkeista.

”Helsingin pörssin yhtiöt edustavat vain 0,3 prosenttia maailman pörssiyhtiöistä. Keskittymällä vain kotimaisiin osakkeisiin sijoittaja jää helposti paitsi mielenkiintoisista yhtiöstä puhumattakaan hajautushyödystä. Myös luvut puhuvat ulkomaisen sijoittamisen puolesta: Helsingin pörssiin on listattu 195 yhtiötä, kun globaalisti pörssilistattuja yhtiöitä on lähes 65 000”, Corin muistuttaa.

Kotimaan pörssi kantaa myös selvän toimialojen keskittymäriskin. Helsingin pörssin HEX25-indeksin yhtiöiden markkina-arvosta 20 prosenttia tulee pankeista ja vakuutusyhtiöistä, kun muualla maailmassa osuus on huomattavasti pienempi.

Korkotason muutos romahdutti sijoitusasuntojen kysynnän

Sijoitusasunnoista on tullut merkittävä osa suomalaisten sijoitusvarallisuutta. Viime vuodet eivät ole olleet helppoja asuntosijoittajille, sillä asuntokauppa on hyytynyt, ja kiinteistöjen ylläpitokustannukset ovat nousseet. Vuokrien nousu on ollut vaisua, joten sijoittajat eivät ole voineet kompensoida kohonneita hoitokuluja vuokrien korotuksilla. Corinin mukaan sijoitusasuntolainoja nostettiin alkuvuodesta noin 40 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022.

”Velan käyttö asuntosijoittamisessa on muihin sijoitustapoihin verrattuna yleisempää, joten korkojen nousu rasittaa asuntosijoittajia selvästi enemmän. Osin myös siksi epävarmuus näkyy selvimmin asuntosijoittamisessa.”

Sijoittamiselle on paikkansa myös vaikeina aikoina

Historia on opettanut meille, että parhaat sijoitukset tehdään vaikeina aikoina, jolloin esimerkiksi osakkeiden hinnat ovat laskeneet. Corinin mukaan jokaisen sijoittajan on hyvä pitää tämä oppi mielessään, kun sijoitusmarkkinat välkkyvät punaisina.

”Osakesijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa, ja on äärimmäisen tärkeää, että sijoituksia tehdään sekä hyvinä että huonoina aikoina. Yksittäisen markkinaheilahteluiden ei pitäisi muuttaa pitkäaikaista sijoitussuunnitelmaa.”

