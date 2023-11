VGP voltooit grootste brownfield acquisitie in de geschiedenis van het bedrijf, gelegen nabij Frankfurt Airport, in het hart van Duitsland

Gereglementeerde informatie - Voorwetenschap

VGP verwerft meer dan 700.000 m² grond van Opel, een onderdeel van de Stellantis groep, in Rüsselsheim

De herontwikkeling zal plaatsvinden in nauwe samenwerking met Opel en de stad Rüsselsheim

Het project vertegenwoordigt een van de grootste en meest centraal gelegen industriële vastgoedontwikkelingen in Duitsland

22 november 2023, 7u00, Antwerpen, België: VGP NV ("VGP"), een Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, kondigt haar grootste brownfield acquisitie tot nu toe aan. De aankoop omvat drie percelen grond in Rüsselsheim am Main, strategisch gelegen op slechts 15 minuten rijden van de luchthaven van Frankfurt.

De percelen, met een totale oppervlakte van meer dan 700.000 m², werden aangekocht van Stellantis, de internationale autogigant en leverancier van mobiliteitsoplossingen. Stellantis werkt aan de optimalisatie van de historische Opel productielocatie in Rüsselsheim, een locatie met meer dan een eeuw geschiedenis. Stellantis zal aanvankelijk de percelen blijven huren, waarna ze geleidelijk beschikbaar komen voor herontwikkeling.

VGP's visie voor deze locatie omvat de ontwikkeling van een op maat gemaakt bedrijvenpark van circa 350.000 m2, gericht op industriële bedrijven en kleine tot middelgrote ondernemingen met waarde toevoegende activiteiten.

Met een sterke toewijding aan maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling, zal VGP uiterst zorgvuldig te werk gaan en nauw samenwerken met Opel en de lokale autoriteiten, om geoptimaliseerde voordelen te bieden aan de gemeenschap.

De unieke ligging van het park, met Frankfurt Airport op 15 minuten afstand via de autosnelweg en via een directe verbinding vanaf het treinstation op het terrein, biedt ongeëvenaarde voordelen. Het internationale financiële centrum van Frankfurt, Wiesbaden en Mainz zijn binnen 20 minuten bereikbaar (directe verbinding vanaf het treinstation of via de autosnelweg), met verbindingen naar ICE-treinstations. De strategische ligging van de locatie wordt verder versterkt door de directe toegang tot de rijksweg B43 en de gunstige nabijheid van vier autosnelwegen (A3, A60, A67, A671). Daarnaast biedt de locatie tri-modaal transportpotentieel dankzij directe haventoegang tot de rivier de Main.

VGP heeft een ambitieuze duurzaamheidsagenda voor de ontwikkeling van het park en streeft ernaar om voor alle gebouwen minimaal de DGNB Gold-certificering te behalen. Het nieuwe park zal grotendeels zelfvoorzienend zijn op het gebied van elektriciteit, dankzij de bestaande elektriciteitsvoorzieningen, evenals waterzuiverings- en recyclingdiensten. Naar verwachting zullen de daken worden uitgerust met zonnepanelen, en tegen 2025 wordt verwacht dat een geothermisch systeem bijdraagt aan de energie- en verwarmingsbehoeften van het park.

Dit is de tweede significante aankoop van een brownfield locatie door VGP deze maand, na de verwerving van een perceel van 194.000 m2 in Vélizy, regio Parijs, Frankrijk. Het herontwikkelen van oude industriële sites in samenwerking met lokale gemeenschappen is een kernexpertise van VGP. De Groep heeft onlangs aangegeven te werken aan verschillende vooraanstaande acquisities die gezamenlijk het fundament zullen vormen van een ambitieus groeiplan voor de toekomst.

Met een groeiende aanwezigheid bezit VGP momenteel 40 locaties in Duitsland en is het actief in zeventien Europese landen. Het familiebedrijf, gevestigd in Antwerpen, België, beheert in totaal 112 parken verspreid over heel Europa.

CONTACTGEGEVENS VGP

Investor Relations



Tel: +32 (0)3 289 1433



investor.relations@vgpparks.eu Karen Huybrechts

Hoofd Marketing Tel: +32 (0)3 289 1432

OVER VGP



VGP N.V. is een pan-Europese eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, en fungeert tevens als leverancier van duurzame energieoplossingen. De onderneming hanteert een volledig geïntegreerd businessmodel met uitgebreide capaciteiten en ervaring in de gehele waardeketen. Opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, telt VGP momenteel ongeveer 370 medewerkers en is het actief in 17 Europese landen zowel voor eigen rekening als namens diverse joint ventures. De Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief joint ventures tegen 100%, bedroeg €6,76 miljard per juni 2023, met een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAW) van €2,2 miljard. VGP is genoteerd aan Euronext Brussel (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.vgpparks.eu/nl/

